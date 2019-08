Programa da Enel em SP permite trocar eletrodoméstico com 50% de desconto

A companhia de energia paulista Enel (antiga Eletropaulo) iniciou nesta semana no estado de São Paulo uma campanha que permite aos clientes trocarem eletrodomésticos antigos por novos, mais eficientes, com 50% de desconto. O programa é válido para geladeira, freezer e ar condiciado, e qualquer cliente residencial da companhia no estado pode participar, desde que esteja com as contas em dia.

Chamado de Luz Solidária, a edição paulista do programa é feita em parceria à Magazine Luiza. O produto novo com desconto deve ser comprado em uma das lojas da rede cadastradas no projeto. A lista das unidades participantes pode ser checada no site. A exigência é que o produto a ser comprado possua o selo Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica), conferido às versões de eletrodomésticos que consomem menos energia.

Parte do valor da compra é destinado, para um projeto social, escolhido pelo cliente na hora da compra (a lista dos projetos também pode ser consultada no site do programa). Dos 50% do valor do produto pago pelo comprador, 45% vão para a loja e 5% para o projeto social escolhido. Os 50% restantes são pagos para a loja pela Enel.

Os equipamentos antigos devem estar ainda em funcionamento e serão reciclados. Eles serão retirados pela loja no momento da entrega do novo produto – tanto a retirada quando a entrega só podem ser feitas no endereço onde a conta de luz do cliente é registrada.

As trocas só podem ser feitas entre equipamentos da mesma categoria, como geladeira por geladeira e ar condicionado por ar condicionado, por exemplo. Elas podem, entretanto, ser entre modelos diferentes.

Para participar, o cliente deve ir diretamente a uma das lojas credenciadas ou realizar um pré-cadastro no site (www.luzsolidaria.com.br). É necessário apresentar RG, CPF e a última conta de luz junto com o comprovante de pagamento. O comprador deve ser o titular da conta, maior de 18 anos. Os participantes também podem ser escolhidos para receber a visita de um técnico da Enel em sua casa, para medição do aparelho antigo.

A campanha não tem data definida para acabar, mas tem um limite de verba. A Enel disponibilizou cerca de 20 milhões de reais para arcar com os bônus no estado de São Paulo, e as trocas seguem até que esse valor seja atingido.

Já realizado no Rio de Janeiro, Goiás e Ceará nas últimas semanas, o programa esgotou os estoques das lojas participantes em poucos dias, de acordo com a distribuidora.