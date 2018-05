Procon recebe quase mil denúncias sobre preços em postos de SP

Eduardo Laguna, do Estadão Contéudo

São Paulo – O Procon, órgão que defende os interesses dos consumidores, recebeu nos últimos quatro dias 986 denúncias de prática abusiva de preços em postos de combustível do Estado de São Paulo.

Com a quebra de abastecimento provocada pela greve dos caminhoneiros, alguns postos subiram os preços e o Procon vai investigar se houve casos de reajustes sem justificativa.

As quase mil denúncias foram registradas por canais da Fundação Procon-SP com identificação dos denunciantes e informações precisas sobre os postos de combustível.

O órgão vai notificar as empresas e elas terão que apresentar documentação sobre o preço pago aos fornecedores, assim como a justificativa para elevação dos preços. Após análise da documentação, o posto poderá ser multado com base no seu faturamento.