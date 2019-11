Procon notifica aéreas sobre passagens para final da Libertadores

São Paulo – O Procon de São Paulo notificou as companhias aéreas Azul, GOL e Latam e as as operadoras de viagens Booking.com, Decolar.com, Grupo CVC (CVC Brasil e Submarino Viagens), Hotel Urbano (Grupo HU Viagens e Turismo), Viajanet (TVLX Viagens e Turismo) e 123 Viagens e Turismo para que esclareçam a respeito das passagens aéreas com destino a Lima (Peru), cidade onde ocorrerá a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate, no dia 23 de novembro. As empresas têm até segunda-feira para esclarecer os esclarecimentos.

Inicialmente, o jogo seria em Santiago, no Chile, mas a Conmebol alterou o local devido aos protestos políticos que estão ocorrendo no país.

Após a alteração, alguns veículos de imprensa noticiaram que as passagens aéreas para Lima sofreram um aumento considerável, por isso as companhias aéreas deverão informar qual o valor médio das passagens comercializadas com destino à Lima nos últimos 90 dias e qual o valor atual.

Além disso, devem esclarecer se há algum planejamento para atender o provável aumento de compra de passagens com destino à Lima; se os consumidores que compraram passagens para o Chile tiveram ou terão a possibilidade de remarcação para Lima; se foi ofertado o cancelamento da compra e reembolso das passagens aéreas com destino ao Chile e qual prazo para tal providência.

Para as operadoras de turismo, o Procon solicitou que elas informem: qual o valor médio das passagens comercializadas com destino à Lima nos últimos 90 dias e qual o valor atual; se os consumidores que compraram passagem ou hospedagem para o Chile terão possibilidade de substituição e se serão garantidas a eles as mesmas condições; e será dada a possibilidade de cancelamento das passagens e hospedagens e qual prazo para tal providência.