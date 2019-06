Procon de São Paulo notifica Gol por promoção de passagem a R$ 3,90

São Paulo — A fundação Procon-SP enviou nesta quarta-feira (19) uma notificação à companhia aérea Gol para que ela esclareça sobre a comercialização de passagens aéreas internacionais por 3,90 reais, sem taxas, realizada na noite de ontem (18), durante o jogo entre Brasil e Venezuela.

Segundo a nota do Procon-SP, o órgão quer esclarecimentos sobre onde foram disponibilizados e quais os termos e condições da referida promoção; quantas passagens aéreas foram comercializadas na promoção; quais canais de venda foram disponibilizados para acesso dos consumidores; e em quanto tempo foram comercializadas as passagens.

A empresa também terá que enviar relação de consumidores que conseguiram adquirir passagens durante a vigência da promoção com indicação de destino, e-mail e telefone de contato. A notificação feita pela fundação visa resguardar os direitos dos consumidores, segundo a nota. A Gol terá 24 horas para apresentar resposta.

A promoção

Em parceria com a cerveja Brahma, a Gol fez uma promoção na noite de ontem para vender passagens aéreas ao custo de uma latinha de cerveja durante a partida entre Brasil x Venezuela pela CONMEBOL Copa América 2019.

Segundo a companhia, mais de 100 passagens teriam sido disponibilizadas (considerando ida e volta) de Guarulhos (GRU) para Buenos Aires, Argentina, (EZE); Montevidéu, Uruguai (MVD); Quito, Equador (UIO); Lima, Peru (LIM); Santiago, Chile (SCL); Assunção, Paraguai (ASU); e Santa Cruz de la Sierra, Bolívia (VVI).

As vendas foram feitas exclusivamente pelo site da Gol entre 21h30 e 23h30 de 18/06/2019. O período dos voos será válido de 3 a 11/10/2019 para todos os destinos citados, com exceção do trecho para Lima (PER), cuja validade será entre 20 a 28/12/2019.