Procon autua empresa que organizou show de Sandy e Junior em SP

São Paulo – O Procon autuou a Live Nation Entretenimento Ltda, empresa que promoveu o show da dupla Sandy e Junior no último final de semana, em São Paulo.

O órgão de defesa do consumidor esteve no estádio Allianz Parque, no domingo, e verificou que a empresa cometeu algumas irregularidades.

Entre as irregularidades estão não manter em seus ingressos informações sobre a existência de alvará de funcionamento ou autorização equivalente e respectiva data de validade, não manter em seus ingressos informações sobre o alvará de prevenção e proteção contra incêndio ou autorização equivalente e respectiva data de validade e, por fim, restringir a entrada de alimentos e bebidas comprados fora do evento, apesar de vender internamente alimentos e bebidas.

Em nota, o Procon informou que estabelecimento foi autuado e, após procedimento administrativo, poderá ser multado pelas infrações cometidas.