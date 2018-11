Primeira low cost a voar no Brasil, a Sky Airline é realmente mais barata?

São Paulo – Primeira companhia aérea de baixo custo (low cost) a operar voos regulares no Brasil, a Sky Airline realizou, nesta segunda (5) seu primeiro voo entre Santiago, no Chile, e o aeroporto do Galeão, no Rio. A pedido do site Exame, o buscador de passagens aéreas Viajala fez uma análise de preços oferecidos pela empresa chilena com o objetivo de verificar se, de fato, os valores são mais competitivos.

A conclusão é que a low cost apresentou o melhor preço em 34% dos casos, enquanto registrou o segundo melhor preço em 39% das simulações. O terceiro melhor preço foi apresentado em 18% dos casos.

Tabela extraída do Viajala.com.br que mostra um dos melhores preços do mês para a rota proposta: R$1.271, preço ofertado pela Sky Airline em voo direto para ida no dia 10 de janeiro e retorno no dia 19 de janeiro Tabela extraída do Viajala.com.br que mostra um dos melhores preços do mês para a rota proposta: R$1.271, preço ofertado pela Sky Airline em voo direto para ida no dia 10 de janeiro e retorno no dia 19 de janeiro

Nas vezes em que o valor ofertado pela Sky ficou em segundo ou terceiro lugar, o melhor preço era apresentado ou pela Avianca, ou pela Latam. Mas em 77% das vezes em que uma dessas duas companhias registrou o melhor preço, ele era ofertado por uma agência de viagens ou de troca de milhas aéreas.

Tabelas extraídas do Viajala.com.br que mostram a LATAM com preços mais baixos – R$1.421 no voo com escalas e R$1.486 no voo direto – na passagem de ida no dia 6 de janeiro e volta no dia 25 de janeiro, através de agência de viagem. O segundo melhor preço é o da Sky: R$1.596, no voo direto Tabelas extraídas do Viajala.com.br que mostram a LATAM com preços mais baixos – R$1.421 no voo com escalas e R$1.486 no voo direto – na passagem de ida no dia 6 de janeiro e volta no dia 25 de janeiro, através de agência de viagem. O segundo melhor preço é o da Sky: R$1.596, no voo direto

A Sky ainda não é incluída nas ofertas das agências nacionais de milhas, como MaxMilhas e 123Milhas, e tem uma presença mais tímida em agências de viagens do que as empresas mais tradicionais do mercado brasileiro, explica Eduardo Martins, diretor nacional do Viajala. Segundo ele, essa é a principal desvantagem da nova companhia aérea. Agências de viagens têm maior poder para barganhar ofertas especiais com as empresas, enquanto sites que vendem milhas podem ter preços mais atrativos do que o oferecido pelas empresas, dependendo de quem vende a pontuação.

Embora a Sky nem sempre consiga competir no preço, a companhia aérea apresenta a vantagem do voo direto, que economiza tempo do viajante. Ao menos no mês analisado, em todas as simulações a Sky ofereceu voos diretos ligando as duas cidades, diferente das concorrentes, que ora competem com voos diretos, ora com voos com escala.

Nesta terça-feira (6) foi inaugurado o voo da Sky entre Florianópolis e Santiago. No dia 3 de dezembro, será a vez de ligar São Paulo com a capital chilena.

Durante coletiva de imprensa na inauguração do primeiro voo da companhia no Rio, o presidente da empresa, Holger Paulmann, informou que as tarifas para o Rio e São Paulo partem do equivalente a US$ 50 por trecho. Contudo, sinalizou que a empresa vai buscar, com o tempo, baixar esse preço. Como para Florianópolis o trajeto é mais curto, o valor, segundo o executivo, parte de US$ 39 o trecho.

Entre as características da empresa aérea estão o espaço menor para bagagens de mão e entre as poltronas. A Sky não oferece refeição.

Metodologia

Para realizar a pesquisa, o buscador usou como base o valor das passagens de ida e volta para viagens realizadas em janeiro de 2019. O levantamento incluiu voos diretos ou com escala, com origem no Rio e com destino a Santiago.

Durante o levantamento, feito no dia 29 de setembro, o Viajala constatou que a frequência de voos da Sky no país ainda é menor que a frequência de outras empresas latinas, como Avianca e Latam: em 23% das datas analisadas, a Sky não ofertava voos. O buscador então resolveu tirar essas datas da pesquisa e considerar na análise somente as datas que incluíam voos das principais companhias aéreas nacionais e também da Sky.

Mais competição

A Sky Airline é uma das quatro empresa low cost com processos em andamento na Agência Nacional de Aviação (ANAC). A europeia Norwegian e as argentinas Avian (subsidiaria da Avianca) e Flybondi são as outras aéreas em tratativas com a ANAC para ofertarem voos de baixo custo e longo curso no país.

Fundada em 2002, a Sky presta serviço de transporte aéreo e carga e transporta mais de 140 mil passageiros mensalmente. É a segunda maior companhia aérea chilena, atrás apenas da Latam Airlines.