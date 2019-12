Previdência: 30% dos brasileiros passaram a poupar após reforma

São Paulo – A aprovação da reforma da Previdência, em outubro deste ano, fez com que um terço dos brasileiros mudasse seus hábitos financeiros. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência, encomendada pelo C6 Bank, com mais de 2 mil pessoas das classes A,B e C das cinco regiões do país.

Segundo os dados, 33% mudaram de comportamento e passaram a guardar dinheiro com regularidade após a mudança nas regras da aposentadoria.

Outros 26% disseram que continuaram a investir como sempre fizeram, contra 31% que afirmaram que ainda não fizeram nada pensando no assunto. Já 10% declararam que não têm o hábito de investir e que não conseguirão poupar dinheiro nos próximos anos.

Entre os que mudaram de opinião e passaram a investir mais, os jovens são destaque, 39% entre aqueles com 16 e 24 anos e 37% entre os brasileiros de 25 a 34 anos.

Tipos de investimentos

O estudo também questionou quanto o brasileiro está informado sobre as seguintes opções de investimentos: poupança, previdência privada, fundo de renda fixa, bolsa de valores e fundos imobiliários.

A poupança é de longe o produto que o brasileiro está mais familiarizado, com 48% dos respondentes dizendo que entendem muito bem sobre ela. Entre os produtos menos conhecidos estão a bolsa de valores e fundos imobiliários, com apenas 16% afirmando que têm alto nível de conhecimento.

Em fundos de renda fixa e previdência, o percentual daqueles que afirmam que entendem bem sobre o assunto é de 28% e 27%, respectivamente.