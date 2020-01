Prefeitura de SP começa enviar boleto do IPTU 2020 nesta sexta-feira

São Paulo – A prefeitura de São Paulo inicia, nesta sexta-feira, o envio das notificações do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2020. As notificações serão enviadas até dia 13 de fevereiro.

O vencimento da primeira parcela ou cota única de todos os contribuintes com imposto a pagar ocorre em fevereiro, exceto para aqueles que optaram para o envio para administradoras, cujo vencimento será no dia 20 de março.

Desde quarta-feira (15), os contribuintes já podem consultar os valores do IPTU 2020 e realizar o pagamento à vista (com desconto de 3%) ou da primeira parcela do imposto, sem a necessidade de aguardar o recebimento da notificação.

A consulta aos valores deve ser feita exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura de São Paulo, no seguinte endereço: http://www.prefeitura.sp.gov.br/iptu2020/, buscando a opção Consulta da Emissão Geral e 2ª Via do IPTU.

Assim como nos anos anteriores, em 2020 não haverá o envio mensal de boletos de pagamento do IPTU para os contribuintes que não efetuarem o pagamento à vista. Os contribuintes vão receber inicialmente a notificação de lançamento do imposto com a opção de pagamento à vista ou da primeira parcela. Quem optar pelo parcelamento receberá posteriormente, num único formulário, todos os boletos para pagamento das parcelas seguintes. Esses boletos poderão continuar a ser pagos mensalmente, conforme os vencimentos de cada parcela.

Como pagar o IPTU 2020

Os contribuintes devem pagar o tributo nos terminais de autoatendimento ou pelo internet banking dos bancos conveniados. Por esses canais online, não há necessidade do documento impresso, basta a informação do número de cadastro do imóvel (que pode ser obtido nas notificações do IPTU). O pagamento também poderá ser realizado nos guichês de caixa e nas lotéricas – para esses canais é necessário o documento impresso.

O pagamento também pode ser realizado por débito automático – para os contribuintes que fizeram essa opção em anos anteriores, ela continuará valendo para 2020.

Quem ainda não optou por esta modalidade deverá realizar o pagamento da 1ª parcela pelos canais normais, mas poderá fazer essa opção até a data de vencimento dessa parcela, sendo que a opção pelo débito automático passará a valer já a partir da 2ª parcela.

Golpe

Em comunicado, a prefeitura de SP alertou sobre um golpe que está sendo aplicado por meio do envio de boletos falsos referentes ao pagamento do IPTU. O golpe também está sendo aplicado por meio da internet, em links fraudulentos.

A orientação é não buscar por “2ª via IPTU” em sites de pesquisas, como o Google, para que não sejam induzidos a acessar sites falsos, também utilizados pela suposta quadrilha para gerar boletos falsos.