Preços dos ovos de Páscoa podem variar 354%, diz Procon

Os preços dos ovos de chocolate vendidos na Páscoa podem variar 354,16%. Segundo um levantamento realizado pelo Procon-SP, os preços médios do quilograma do produto variam entre R$ 112,25 e R$ 509,80. Com isso, o valor médio do preço é de R$ 242,34.

Os produtos licenciados são os mais caros. O ovo do youtuber Luccas Neto (vendido pela Accor), por exemplo, 100 gramas custam R$ 50,98 ou seja, um quilograma custa R$ 509,80. O preço mais baixo é o ovo Favoritos da Lacta, já que 650 gramas custam R$ 72,96 e o quilograma, R$ 112,25.

*Vale destacar que o Procon faz uma coversão para um quilograma de todos os ovos analisados para efeitos comparativos, pois os valores não estão disponíveis nos sites.

Veja abaixo:

Ovo de Chocolate Marca Peso Preço médio Valor médio de 1 quilo * AUTHENTIC GAMES ARCOR 100 gramas R$ 49,96 R$ 499,60 LUCCAS NETO ARCOR 100 gramas R$ 50,98 R$ 509,80 KINDER OVO ? NATOONS FERRERO ROCHER 150 gramas R$ 68,19 R$ 454,60 FERRERO ROCHER FERRERO ROCHER 365 gramas R$ 99,42 R$ 272,38 TALENTO AVELÃ GAROTO 350 gramas R$ 41,43 R$ 118,37 TALENTO CASTANHO DO PARÁ GAROTO 350 gramas R$ 42,22 R$ 120,63 BARBIE LACTA 157 gramas R$ 47,38 R$ 301,78 BIS OREO LACTA 240 gramas R$ 35,55 R$ 148,13 SONHO DE VALSA LACTA 270 gramas R$ 34,73 R$ 128,63 LAKA E DIAMANTE NEGRO LACTA 480 gramas R$ 70,34 R$ 146,54 FAVORITOS LACTA 650 gramas R$ 72,96 R$ 112,25 SURPRESA SPACE VENTURE NESTLÉ 150 gramas R$ 43,09 R$ 287,27 ALPINO NESTLÉ 185 gramas R$ 37,09 R$ 200,49 PRESTÍGIO NESTLÉ 207 gramas R$ 41,54 R$ 200,68 ALPINO NESTLÉ 337 gramas R$ 45,14 R$ 133,95

Outros produtos

Além do ovo de chocolate, o Procon analisou os preços dos bolos de Páscoa, caixas de bombons, tabletes de chocolate, de diversas marcas, tipos e modelos.

Entre os bolos, os preços médios variam de R$ 27,63 e R$ 39,58, uma diferença de 43,25%. O valor médio do preço deste grupo de produtos por quilo foi de R$ 36,26.

Nos tabletes de chocolate, em um quilograma, os preços médios vão de R$ 26,89 a R$ 81,53, ou seja diferença de 203,20%. O valor médio do preço deste grupo de produtos por quilo foi de R$ 60,62.

Já nas caixas de bombom, em quilograma, os preços médios variam entre R$ 34,00 e R$ 297,53, uma diferença de 775,09%. Por quilo, o valor médio do preço deste grupo foi de R$ 113,55.

Orientação do Procon-SP

A orientação do Procon-SP é que os consumidores façam uma comparação entre os preços praticados por diferentes estabelecimentos, ainda que lojas virtuais, considerando a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido. Nas lojas virtuais, é fundamental também comparar o preço do frete.

Além disso, é fundamental que a pessoa no momento da compra verifique com atenção o prazo de validade, a composição e o peso líquido do produto.

Os ovos de Páscoa que trazem brinquedos em seu interior devem apresentar em sua embalagem a frase “Atenção: contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro da Avaliação da Conformidade”. Também é obrigatória a indicação de faixa etária ou, se for o caso, frase que informe que não existe restrição de faixa etária. O brinquedo deve ter o selo do Inmetro em sua embalagem, identificação do fabricante ou importador (nome, CNPJ, endereço), instruções de uso e de montagem, quando for o caso, e eventuais riscos que possam apresentar à criança.

Sobre a pesquisa

A pesquisa anual foi realizada tanto presencialmente nos estabelecimentos comerciais e como virtualmente devido a pandemia do coronavírus. Foram visitadas 32 lojas de comércio online e pesquisados 211 itens.

O preço é coletado é o ofertado para cada produto no pagamento à vista, sem considerar eventuais promoções ou descontos vinculados às regras estabelecidas pelo site.

Assim, os valores coletados entraram na composição da média do preço de cada produto. O custo do frete, que varia muito de site para site e dependendo da localização da entrega, não foram considerados.