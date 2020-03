Preços disparam até 70% nos supermercados com alta da demanda

Desde a semana passada, quando o avanço do coronavírus no país determinou o isolamento social dos brasileiros, pode ser acompanhada uma corrida de pessoas aos supermercados com o objetivo de estocar alimentos essenciais em casa.

A alta da demanda, provocou demora no atendimento online e presencial, falta de produtos e também reajustes de preço de produtos básicos.

Em alguns casos, como o do feijão carioca, unidades de redes como o Pão de Açúcar estão sem o produto há semanas. Isso porque a alta repentina da demanda agravou um problema que já havia se iniciado na agricultura: o produto sofreu com estiagens, e a produção foi reduzida.

Segundo a Associação Paulista de Supermercados (APAS), os produtos que têm apresentado elevação de preços são itens básicos, como batata, feijão, leite, cebola, alho e arroz. Os reajustes chegam a 70%.

Veja abaixo as principais elevações de preços registradas pela APAS:

Produtos Reajustes Limão 72,1% Batata 64,5% Feijão 50,3% Leite 36,4% Cebola 36% Molho de tomate 32,55% Alho 18% Arroz 9,8%

A APAS, em nota, afirma que os supermercados não definem preços de produtos. “Como o elo entre os produtores e os consumidores finais, os supermercados repassam o custo dos produtos que adquirem da indústria”.

Por isso, esclarece que os recentes aumentos verificados em alguns produtos, nos últimos dias, podem ocorrer em função da variação de matérias-primas e insumos.

“Em alguns casos, o supermercadista se vê entre o dilema de comprar o produto por um preço maior ou ficar sem o produto em sua loja. Mesmo comprando mais caro, o supermercado está mantendo as mesmas margens de lucro”.

Denúncia de abusos

Para evitar práticas abusivas de aumentos injustificados de preços pelos fornecedores do setor, a associação do setor diz estar trabalhando em parceria com a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) e com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça.

Foi o que a ABRAS fez em relação ao setor de queijos e laticínios. A associação comunicou a Senacon e Seguridade Pública, sobre práticas abusivas de aumento de preços por parcela da indústria.

Para a Abras, a justificativa válida para alta de preços seria em torno de 5% a 7% de reajuste no valor dos produtos devido à estiagem elevada, o que reduz a produção, além do aumento de custo, por conta da elevação do preço do milho; e abate de vacas, por conta do aumento na arroba.

Contudo, o setor está recebendo tabelas com reajustes acima de 30%. O levantamento foi feito com base nas informações gerais dos supermercadistas.

A Abras diz que não compactua com a elevação injustificada de preços, principalmente, em período de fragilidade da população. Qualquer reclamação relacionada ao tema, a entidade nacional disponibiliza o e-mail contato@abras.com.br .”

Tenha calma e evite prejuízos

Para o professor de finanças da PUC-SP, Fábio Gallo, frente a esse cenário o recomendado é fazer uma lista de compras apenas do que é necessário para não ter prejuízos e gastar além do que o orçamento pessoal permite. “A recomendação é evitar sair comprando sem destino certo e pesquisa, sem cuidados e pegando o que tiver pela frente”.

Para Gallo, é necessário evitar o pânico e estoque de alimentos. “Se todos fizerem estoque, vai faltar”. A APAS também recomenda que consumidores realizem compras conscientes, pensando sempre na coletividade.