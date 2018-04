Preço de imóveis tem queda real de 0,84% no ano

São Paulo – Ao considerar a inflação esperada para o acumulado do ano, de 0,76%, o preço dos imóveis residenciais à venda registrou queda real de 0,84% no período, de acordo com o Índice FipeZap, que acompanha o preço de imóveis anunciados para venda em 20 cidades brasileiras.

Há queda real de preço quando o valor de um determinado bem tem uma alta menor que o aumento generalizado dos preços, medido pelo IPCA. A variação real não é obtida com uma simples subtração. Para realizar o cálculo, é preciso dividir a oscilação dos preços pela variação da inflação.

Em março, o preço dos imóveis ficou praticamente estável pelo terceiro mês consecutivo. No mês, o índice registrou uma leve queda de 0,02%.

Apesar da estabilidade no preço médio dos imóveis, nove das vinte cidades monitoradas pelo índice FipeZap apresentaram queda no preço de venda em março, entre elas o Distrito Federal (-0,47%), Goiânia (-0,28%) e Rio de Janeiro (-0,26%).

O valor médio dos imóveis à venda anunciados nas 20 cidades encerrou março a 7.547 reais o metro quadrado. Rio de Janeiro se manteve como a cidade mais cara do país. Na cidade, cada metro quadrado vale, em média, 9.661 reais.

Nos últimos 12 meses, o preço dos imóveis residenciais à venda acumulou queda de 0,70%.

Confira o preço médio do metro quadrado anunciado para venda e a variação dos preços nas 20 cidades pesquisadas pelo Índice FipeZap: