Preços de imóveis em 11 cidades caem em fevereiro

financiamento de casas e apartamentos nos bancos Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, de casas e apartamentos nos bancos Santander

dentro das condições praticadas atualmente pelas quatro instituições financeiras.

O levantamento considerou um perfil de comprador de 40 anos e um financiamento de 80% do valor de um imóvel, usado, em um prazo de 30 anos. Também foram usados como parâmetros financiamentos feitos pela tabela SAC, que tem parcelas decrescentes, e foi usada uma taxa média de

São Paulo - Para financiar umde 70 metros quadrados no, é preciso ter uma renda familiar equivalente a 23.749 reais, em média. O valor é quase três vezes superior ao necessário para adquirir uma unidade do mesmo tamanho em Contagem, no interior de Minas Gerais, onde é possível obter crédito para a compra do imóvel ao comprovar uma renda familiar de 8.123 reais, em média. É o que aponta levantamento feito pelo Canal do Crédito a pedido de EXAME.com. A pesquisa do site que compara custos de financiamentos utiliza como base os preços do metro quadrado divulgados pelo índice FipeZap de dezembro , registrados em cada uma das 20 cidades incluídas no índice: Belo Horizonte,, Campinas, Contagem, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Niterói, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santos, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul,, Vila Velha e Vitória. A partir do preço médio do imóvel em cada cidade, o Canal do Crédito simulou qual seria o custo d11,20% ao ano. A renda familiar ou individual necessária para arcar com a prestação foi calculada a partir do valor da primeira parcela, considerando que ela não supere 30% da renda, limite fixado pelospara concesssão do crédito. A pesquisa considerou a renda familiar bruta porque esse é o parâmetro utilizado pela maioria dos bancos para liberação do financiamento. Uma família composta por duas pessoas, por exemplo, que ganhe 5 mil reais por mês cada, tem uma renda familiar de 10 mil reais caso ambas participem do financiamento. A Caixa não foi incluída na pesquisa porque o banco atualmente não concede créditos superiores a 50% do valor do imóvel, no caso de financiamentos de imóveis usados. Veja nas fotos a seguir os resultados do levantamento feito pelo Canal do Crédito: