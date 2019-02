Preços de aluguéis de imóveis caem em 2015

São Paulo – O preço do aluguel novo recuou 0,78% em setembro na comparação com agosto, apontou o Índice FipeZap de Locação, que acompanha o preço da locação residencial em nove cidades brasileiras.

Essa é a maior queda mensal desde 2008. Com o resultado, o preço dos alugueis registra queda nominal de 1,98% no acumulado de 2015.

Os números mostram um momento bom para os inquilinos negociarem os reajustes de seus aluguéis e um ganho menor dos donos de imóveis.

No período de 12 meses encerrados em setembro, a queda do índice foi de 2,51%, a maior da série histórica nessa base de comparação.

No mesmo período, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 9,49% e, pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), de 8,35%.

As maiores quedas no mês ocorreram no Rio de Janeiro (-1,14%) e em Brasília (-1,09%). As duas únicas cidades com variação positiva no mês foram Curitiba (0,61%) e Sant0s (0,10%).

Em São Paulo, a queda média do aluguel foi de 0,74%, ante -0,60% em agosto. No ano, o aluguel em São Paulo cai 1,96%, perto da média geral do país. Em 12 meses, a queda é de 1,57%.

Os preços anunciados para locação considerados para o cálculo do índice são para novos aluguéis. Os contratos já firmados são corrigidos normalmente pelo IGP-M ou outro índice de preços.

No mês, o retorno médio anualizado com aluguel foi de 4,6%, bem inferior à taxa básica de juros, de 14,25% ao ano. O preço médio anunciado para locação por metro quadrado nas 9 cidades pesquisadas foi de R$ 32,76.

O maior valor foi visto na cidade do Rio de Janeiro (R$ 38,58), seguida por São Paulo (R$ 36,51). O aluguel mais barato foi em Curitiba (R$ 16,06).