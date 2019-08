Preço dos imóveis tem queda real em julho 

São Paulo – O preço dos imóveis residenciais à venda encerrou o mês de julho próximo da estabilidade, com variação de -0,03% em relação a junho. É o que aponta o Índice Fipezap. O indicador monitora o preço de imóveis anunciados para venda em 50 cidades brasileiras.

Considerando a inflação esperada pelo IPCA, que é de 0,23%, o preço médio de venda de imóveis residenciais encerrou o mês com queda de 0,26% (em termos reais). Vale destacar que a queda real não é obtida com uma simples subtração. Para realizar o cálculo, é preciso dividir a oscilação dos preços pela variação da inflação.

No acumulado do ano, o Índice FipeZap de venda residencial aponta alta nominal de 0,26%, variação inferior à inflação no período segundo o IPCA (+2,46%). A comparação entre a variação acumulada do Índice FipeZap e a inflação ao consumidor impõe ao preço médio de venda de imóveis residenciais uma queda real de 2,15% no balanço parcial do ano.

Preço médio

Em julho, o preço médio de venda de imóveis residenciais foi de 7.179 reais por metro quadrado entre as 50 cidades monitoradas.

A cidade do Rio de Janeiro se manteve como a capital monitorada com o preço do metro quadrado mais elevado 9.398 reais por metro quadrado, seguida por São Paulo 8.952 reais por metro quadrado e Brasília 7.268 reais por metro quadrado.

Já entre as capitais monitoradas com menor valor médio de venda residencial por m², destacaram-se: Campo Grande 4.102 por metro quadrado, Goiânia 4.247 por metro quadrado e João Pessoa 4.492 por metro quadrado.

Veja o preço médio do metro quadrado anunciado para venda e a variação dos preços nas capitais brasileiras pesquisadas pelo índice: