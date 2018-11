Preço dos imóveis tem queda real de 4,78% nos últimos 12 meses

São Paulo – O preço médio dos imóveis residenciais teve queda real de 4,78% nos últimos 12 meses encerrados em outubro, segundo o Índice FipeZap. O indicador monitora o preço de imóveis anunciados para venda em 20 cidades brasileiras.

No período, a desvalorização acumulada dos imóveis foi de 0,35%, enquanto a inflação acumulada foi de 4,66%.

Vale destacar que a queda real não é obtida com uma simples subtração. Para realizar o cálculo, é preciso dividir a oscilação dos preços pela variação da inflação.

Em outubro, os preços ficaram praticamente estáveis em relação a setembro, registrando variação de 0,06%. No ano, o preço médio dos imóveis acumulou queda de 0,38%.

Preço por cidade

O comportamento dos preços dos imóveis em outubro não foi homogêneo entre as cidades monitoradas pelo Índice FipeZap. Das 20 cidades monitoradas, sete registraram aumento de preço igual ou superior a 0,1%. As altas mais expressivas foram observadas em Curitiba (0,47%), Vitória (0,37%) e Salvador (0,37%). Já as maiores quedas foram registradas em Fortaleza (-0,56%), Niterói (-0,40%) e Rio de Janeiro (-0,27%).

Em outubro, o valor médio de venda dos imóveis residenciais foi de 7.519 reais por metro quadrado. O Rio de Janeiro se manteve como a cidade com o metro quadrado mais elevado do país (R$ 9.435), seguida por São Paulo (R$ 8.798) e pelo Distrito Federal (R$ 7.789).

A seguir, confira o preço médio do metro quadrado anunciado para venda e a variação dos preços nas 20 cidades pesquisadas pelo índice: