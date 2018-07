Preço dos imóveis no país têm queda real de 2,59% no semestre

São Paulo – No primeiro semestre do ano, o preço dos imóveis residenciais à venda no país teve queda real de 2,59%, de acordo com o Índice FipeZap, que acompanha o preço de imóveis anunciados para venda em 20 cidades brasileiras.

A queda real é registrada quando o valor de um determinado bem tem uma alta menor que o aumento generalizado dos preços, medido pelo IPCA. No período, o preço médio dos imóveis recuou 0,16%. enquanto a inflação esperada no período foi de 2,49%.

Vale destacar que a variação real não é obtida com uma simples subtração. Para realizar o cálculo, é preciso dividir a oscilação dos preços pela variação da inflação.

O comportamento dos preços não foi homogêneo entre as cidades monitoradas pelo índice. Mas apenas seis das vinte cidades apresentaram alta no preço de venda no ano, com destaque para Distrito Federal (0,37%), Goiânia (0,31%), e São Paulo (0,21%).

Em junho o preço médio dos imóveis no país ficou praticamente estável pelo sexto mês consecutivo (-0,06%). No mês, é esperada uma inflação de 1,15%.

Entre os municípios com maior queda de preços, estão Niterói (-0,66%), Salvador (-0,55%) e Campinas (-0,46%).

O valor médio dos imóveis à venda anunciados nas 20 cidades encerrou junho valendo 7.543 reais por metro quadrado. Rio de Janeiro se manteve como a cidade mais cara do país, com metro quadrado médio de 9.556 reais.

Nos últimos 12 meses, o preço dos imóveis residenciais à venda acumula queda nominal de 0,47% e queda real de 4,55%.

A seguir, confira o preço médio do metro quadrado anunciado para venda e a variação dos preços nas 20 cidades pesquisadas pelo índice: