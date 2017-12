Preço dos imóveis sofre leve alta em novembro, mostra FipeZap

São Paulo – Depois de meses em queda, aos poucos, o preço médio dos imóveis à venda no Brasil volta a subir. Em novembro, o Índice FipeZap, que acompanha o preço de venda de imóveis residenciais em 20 cidades, sofreu uma leve alta, de 0,03%.

No entanto, ao considerar a inflação esperada para o mês, de 0,38%, o índice registrou queda real de 0,35% – o que mostra que o movimento de alta nos preços ainda é lento.

A queda real é registrada quando o valor de um determinado bem tem uma alta inferior ao aumento generalizado dos preços, medido por índices inflacionários, como o IPCA. Vale destacar que a variação real não é obtida com uma simples subtração. Para realizar o cálculo, é preciso dividir a oscilação dos preços pela variação da inflação.

Nos últimos 12 meses, o Índice FipeZap registrou recuo de 0,41% e queda real de 3,22%. Quatorze das vinte cidades pesquisadas apresentaram queda nos preços, sem considerar a inflação.

O valor médio dos imóveis à venda em novembro foi de 7.632 por metro quadrado. A seguir, confira a variação do preço no mês e no ano e o valor médio do metro quadrado nas 20 cidades pesquisadas pelo Índice FipeZap: