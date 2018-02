Preço do aluguel tem maior alta em janeiro desde 2015

São Paulo – O ano começou com alta no preço do aluguel de imóveis. Em janeiro, o Índice FipeZap de Locação, que acompanha o preço médio de imóveis anunciados para alugar em 15 cidades brasileiras, subiu 0,35%.

Essa foi a maior alta mensal registrada desde fevereiro de 2015, quando o Índice FipeZap de Locação apresentou variação de 0,38% no preço médio de locação. O aumento superou a inflação de janeiro medida pelo IPCA, de 0,29%.

A alta foi pontual, segundo o economista Bruno Oliva, pesquisador do Índice FipeZap. “Temos que esperar pelo menos dois meses para checar se a alta vai continuar forte. Houve uma reversão da tendência de queda nos preços de locação, sim, mas eles devem subir próximos da inflação em 2018”, explica.

Nove das quinze das cidades monitoradas apresentaram alta no preço de aluguel, com destaque para Florianópolis (+1,34%), Curitiba (+1,26%) e Salvador (+1,09%). Já entre as cidades que registraram queda de preço no último mês, estão São Bernardo do Campo (-0,33%), Belo Horizonte (-0,23%) e Fortaleza (-0,19%).

O valor médio do aluguel de imóveis nas cidades monitoradas foi de 28,05 reais por metro quadrado. São Paulo se manteve como a cidade com o maior valor médio por metro quadrado do país, de 35,86 reais. Já a cidades com o valor do aluguel mais barato por metro quadrado, de 15,34 reais, foi Goiânia.

Nos últimos 12 meses, o Índice FipeZap de Locação acumula queda de 0,52% no preço médio do aluguel.