Aluguel de imóveis tem alta acima da inflação em janeiro

São Paulo – O preço do aluguel de imóveis ficou acima da inflação pelo segundo mês consecutivo. Em janeiro, o valor médio de locação acumulou alta de 0,41%, enquanto a inflação subiu 0,32% no mesmo período, segundo o Índice FipeZap de Locação Residencial, que acompanha o preço de aluguel de imóveis em 25 cidades brasileiras.

Portanto, os preços registraram aumento real de 0,09% no primeiro mês do ano. A conta não é obtida com uma simples subtração. Para realizar o cálculo, é preciso dividir a oscilação dos preços pela variação da inflação.

Isso significa que o mercado está começando a ficar desfavorável para locatários, que perderam poder de negociar um desconto na hora de fechar contrato ou reajustar o aluguel.

Entre as 25 cidades monitoradas, Brasília apresentou a maior elevação de preço no mês (2,15%), enquanto Salvador registrou a maior queda (-0,96%)..

O valor médio do aluguel de imóveis nas cidades monitoradas foi de R$ 28,08/m². São Paulo manteve a liderança como a cidade com o maior valor médio de locação por metro quadrado (R$ 37,02/m²), seguida por Barueri – SP (R$ 31,96/m²) e Rio de Janeiro (R$ 30,21/m²).

Já entre as cidades com menor valor de aluguel residencial, entre as monitoradas pelo Índice FipeZap, estão São José do Rio Preto – SP (R$ 14,98/m²), São José – SC (R$ 15,63/m²) e Fortaleza (R$ 15,67/m²).