Preço do aluguel cai pelo sexto mês consecutivo em novembro

São Paulo – O preço dos imóveis para alugar caiu pelo sexto mês consecutivo em novembro. O valor médio de locação recuou 0,14% no mês, segundo o Índice FipeZap de Locação, que acompanha a variação nos valores de apartamentos anunciados em 15 cidades brasileiras.

Isso significa que o poder para negociar preço segue na mão de quem aluga. Desde o início do ano, o preço médio de locação caiu 0,78%. No entanto, a inflação acumulada em 2017, medida pelo IPCA, foi de 2,50%. Ou seja, a queda real do Índice FipeZap de Locação no período foi de 3,20%.

A queda real é registrada quando o valor de um determinado bem tem uma alta inferior ao aumento generalizado dos preços, medido por índices inflacionários, como o IPCA. Vale destacar que a variação real não é obtida com uma simples subtração. Para realizar o cálculo, é preciso dividir a oscilação dos preços pela variação da inflação.

Nos últimos 12 meses até novembro, o aluguel residencial caiu 0,81% e a queda real foi de 3,51%.

Entre as cidades monitoradas, as maiores quedas nos preços nos últimos 12 meses foram Rio de Janeiro (-8,81%) e Campinas (-4,08%). Já entre as regiões que registraram aumento de preço, se destacam Recife (+4,80%), São Bernardo do Campo (+3,04%) e Curitiba (+2,89%).

Veja o comportamento dos preços de aluguel nas 15 localidades pesquisadas pelo Índice FipeZap de Locação:

Cidade Variação do preço em novembro Variação do preço nos últimos 12 meses Recife 1,03% 4,98% Curitiba 0,67% 2,89% Santos 0,41% 2,46% Goiânia 0,17% Não disponível Salvador 0,10% 2,11% Campinas 0,05% -4,08% São Paulo 0,03% 2,13% Distrito Federal -0,17% 2,17% São Bernardo -0,20% 3,04% Porto Alegre -0,22% -1,14% Florianópolis -0,26% Não disponível Belo Horizonte -0,34% 2,62% Fortaleza -0,34% Não disponível Rio de Janeiro -0,70% -8,81% Niteroi -1,07% Não disponível

Veja o preço médio do metro quadrado anunciado em cada cidade:

Cidade Preço médio do metro quadrado em novembro, em R$ São Paulo 35,62 Rio de Janeiro 31,92 Distrito Federal 29,62 Santos 28,70 Recife 24,45 Florianópolis 22,14 Niteroi 21,11 Porto Alegre 21,10 Campinas 20,59 Belo Horizonte 20,05 Salvador 19,70 São Bernardo 18,85 Curitiba 16,91 Fortaleza 16,17 Goiânia 15,06

O Índice FipeZap de Locação é desenvolvido em conjunto pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e pelo site de classificados Zap Imóveis, com base em anúncios da internet. A pesquisa não incorpora no cálculo a correção dos aluguéis em contratos vigentes, cujos preços são reajustados periodicamente.