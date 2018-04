Preço do aluguel acumula alta em 12 meses pela 1ª vez desde 2015

São Paulo – A alta no preço do aluguel de imóveis continuou acima da inflação em março, assim como em janeiro e fevereiro deste ano. No mês, o Índice FipeZap de Locação, que acompanha o preço médio de imóveis anunciados para alugar em 15 cidades brasileiras, subiu 0,54%. A variação superou a alta dos preços medida pelo IPCA, de 0,09%.

Com o desempenho de março, o Índice FipeZap passou a acumular alta nominal de 0,30% no preço médio do aluguel em 12 meses. É o primeiro resultado positivo desde maio de 2015, e foi influenciado pelo comportamento dos preços em cidades como Curitiba (+7,52%), Florianópolis (+5,37%) e Salvador (+5,29%).

No mês passado, doze das quinze cidades monitoradas pelo índice acompanharam a alta do índice, com destaque para Goiânia (+1,85%), Salvador (+1,07%) e Recife (+0,99%). As três cidades que registraram queda de preço foram Niterói (-0,32%), Curitiba (-0,22%) e São Bernardo do Campo (-0,18%).

O valor médio do aluguel de imóveis nas cidades monitoradas foi de 28,38 reais por metro quadrado em março. São Paulo se manteve como a cidade que registra o maior valor médio de metro quadrado do país: 36,45 reais. Goiânia é listada como a cidade com o valor do aluguel mais barato, em média 15,88 reais.

A seguir, confira o preço médio do metro quadrado anunciado para locação e a variação dos preços nas 15 cidades pesquisadas pelo Índice FipeZap: