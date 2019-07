Preço de viagens nacionais pode variar até 60%. Compare

São Paulo – Uma pesquisa do buscador de viagens Skyscanner selecionou destinos nacionais entre os mais desejados pelos viajantes brasileiros para mostrar o quanto um orçamento pode render em uma visita para lugares diferentes na mesma região de interesse.

A partir de três comparações, o buscador traz dicas de destinos e seus gastos médios e ajuda o viajante a optar pela viagem que cabe no seu bolso. O período considerado foi de uma semana no mês de setembro, somando a passagem aérea, hotel, refeição e sugestão de um passeio pago.

A variação máxima é vista na comparação entre Fernando de Noronha (PE) e São Luís, no Maranhão, ambas localizadas no Nordeste do país. Enquanto uma viagem econômica de 7 dias para Fernando de Noronha, que está em torno de 5.130 reais por pessoa, uma viagem de 7 dias para São Luís fica em torno de 2.090 reais por pessoa, menos da metade do que para Noronha.

A região Sul do país também contempla destinos diversificados, Uma semana em Foz do Iguaçu gira em torno de 1.430 reais por pessoa, enquanto viajar para Gramado tem um custo mais alto, em torno de 1.900 reais por pessoa. Isso porque para chegar ao destino é necessário reservar um transfer ou alugar carro, pois os voos chegam em Porto Alegre.

Na região Sudeste, o Rio de Janeiro é um destino com praia e atrações para os mais variados públicos. Uma viagem em setembro para a cidade sai em torno de 1.540 reais por pessoa. Uma alternativa mais econômica é a capital do Espírito Santo, Vitória, que também possui praias e agito de cidade grande. A viagem, com hospedagem de frente para praia e passeio para outro município, sai em torno de 1.390 reais por pessoa.

Confira abaixo a seleção. Os valores estão sujeitos a alterações, dependendo da disponibilidade. Os valores exibidos para hotéis correspondem ao total de noites, de acordo com as datas dos voos, em acomodação dupla. Foram considerados preços de voos de ida e volta, incluindo estimativas de taxas, saindo da cidade de São Paulo entre os dias 7 a 13 de setembro.

7 dias em Fernando de Noronha ou São Luís + Lençóis Maranhenses

Lençóis Maranhenses Lençóis Maranhenses

Fernando de Noronha

Passagem aérea: R$ 1.655 (saindo de São Paulo, ida e volta, por pessoa)

Taxas de preservação e de permanência (7 dias): R$ 467,59

Hospedagem: pousada três estrelas R$3.600 por seis noites (acomodação dupla)

Alimentação básica: R$ 1050 (1 semana)

Passeio pela ilha: R$ 150 (por pessoa)

São Luís + Lençóis Maranhenses

Passagem aérea: R$870,00 (saindo de São Paulo, ida e volta, por pessoa)

Hospedagem: hotel pousada três estrelas R$ 633,00 por seis noites (acomodação dupla)

Alimentação básica: R$ 650,00 (1 semana)

Passeio bate e volta para os lençóis maranhenses: R$ 250,00 (por pessoa)

7 dias em Foz do Iguaçu ou Gramado

–

Foz do Iguaçu

Passagem aérea: R$ 561,00 (saindo de São Paulo, ida e volta, por pessoa)

Hospedagem: hotel três estrelas centro R$ 690,00 por seis noites (acomodação dupla)

Alimentação básica: R$ 420,00 (1 semana)

Passeio para as Cataratas tanto do lado Brasil quanto da Argentina: R$ 104,00 (por pessoa)

Gramado

Passagem aérea: R$ 405,00 (saindo de São Paulo, ida e volta, por pessoa)

Transfer: cerca de R$ 149,00 (ida e volta por pessoa)

Hospedagem: hotel três estrelas centro R$ 1.105 por seis noites (acomodação dupla)

Alimentação básica: R$ 560,00 (1 semana)

Passeio Maria Fumaça: R$ 240,00 (por pessoa)

7 dias no Rio de Janeiro ou Vitória + Guarapari

–

Rio de Janeiro

Passagem aérea: R$ 299,00 (saindo de São Paulo, ida e volta, por pessoa)

Hospedagem: hotel três estrelas próximo ao centro R$639,00 por seis noites (acomodação dupla)

Alimentação básica: R$ 840,00 (1 semana)

Passeio Cristo Redentor: R$ 79,00 (por pessoa)

Vitória + Guarapari

Passagem aérea: R$ 217,00 (saindo de São Paulo, ida e volta, por pessoa)

Hospedagem: hotel três estrelas de frente para praia R$ 970,00 por seis noites (acomodação dupla)

Alimentação básica: R$ 615,00 (1 semana)

Passeio Guarapari: R$ 75,00 (por pessoa)