Preço de termômetros quase dobra em lojas online e o do álcool gel cai

O valor médio de termômetros vendidos em lojas online do Brasil disparou 98% no período entre final de fevereiro e meados de março em meio à forte procura pelo instrumento provocada pela epidemia de coronavírus, que tem a febre entre os principais sintomas.

Segundo a empresa de pesquisa de mercado Compre&Confie, o levantamento é válido para o período entre 24 de fevereiro e 18 de março ante o registrado um ano antes. O valor médio dos produtos não foi informado.

A companhia afirma que seus dados são obtidos por meio de monitoramento de vendas reais de mais de 80% do varejo digital brasileiro.

Já o preço médio de álcool gel, um dos produtos de maior atenção da imprensa e de autoridades nas últimas semanas, caiu 2,4% no período, apesar de um aumento na demanda de 4.700%, enquanto itens como luvas cirúrgicas tiveram redução de preço de cerca de 31%, com a procura subindo 174%.

Outro produto bastante procurado por consumidores durante a epidemia, nebulizador e inalador, porém, teve incremento de 21,6% no preço médio, enquanto a demanda disparou 553%.

Segundo a empresa, no período pesquisado o número de vendas online no país teve alta de 30,8%, para 13 milhões, enquanto o valor faturado somou 5,56 bilhões de reais, crescimento de 28% na comparação anual.

“Em um cenário sem a Covid-19, a categoria de saúde não é uma das mais expressivas no e-commerce”, afirmou a André Dias, direto-executivo da Compre&Confie, em comunicado, se referindo a categorias como moda e eletrônicos e telefonia.

“O que estamos vendo é uma inversão desses papéis, com itens destinados à prevenção do coronavírus sustentando em grande parte o crescimento do e-commerce no país”, acrescentou.