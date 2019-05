Preço do seguro de carro varia até 558% entre bairros de São Paulo

São Paulo – O preço de um seguro de carro para um mesmo perfil de segurado e um mesmo modelo de veículo pode variar até 558% em bairros da cidade de São Paulo. É o que aponta um levantamento do site comparador de preços da proteção, o ComparaOnline.

O valor médio mais caro foi encontrado no bairro do Tatuapé, na zona leste da cidade. No bairro, a proteção custa, em média, 4.863,75 reais. Já na Vila Nova Conceição, na zona sul, o preço da proteção cai para 1.668,49 reais, em média. O estudo compilou preços em sete seguradoras e 16 bairros, localizados nas quatro regiões da cidade.

Segundo Paulo Marchetti, CEO do comparador de preços, a alta variação de preços é esperada. “Nem todas as seguradoras conseguem trabalhar com a mesma base estatística. Algumas conseguem precificar melhor em regiões que conhecem mais, têm uma inteligência maior”, conta. O que define que um bairro seja mais caro, segundo ele, é basicamente o índice de roubo de veículos mais elevado, provocado por características como mais carros estacionados na rua e por ser uma região com diversas saídas e rotas de fuga.

Os preços foram simulados nas seguintes seguradoras: Sulamérica, HDI, Bradesco, Porto Seguro, Itaú, Sompo e Azul.

Os bairros incluídos no levantamento são: Jardim São Paulo, Jardim França, Limão e Brasilândia. na zona norte; Pinheiros, Perdizes, Lapa e Rio Pequeno, na zona oeste; Tatuapé, Anália Franco, Itaim Paulista e São Mateus, na zona leste; e Moema, Vila Nova Conceição, Jardim Ângela e Parelheiros, na zona sul.

O perfil de motorista usado na simulação foi o de um homem solteiro com 25 anos que está fora da faixa de risco, a de jovens entre 19 e 24 anos. O veículo pesquisado é o Ônix zero quilômetro, carro mais vendido em fevereiro, de acordo com dados da Fenabrave.

Entre as seguradoras analisadas, a que registrou os menores preços na zona norte e leste é a do Itaú. Na zona oeste e sul, a seguradora divide o posto de seguros mais em conta com a Sulamérica. Já os maiores preços na zona norte são cobrados pela HDI e Porto Seguro e, na zona oeste e sul, pela Porto Seguro e a Azul. Na zona leste, os preços mais baixos oscilam entre diversas seguradoras.

É importante ressaltar que a Porto Seguro, Azul e Itaú pertencem ao mesmo grupo. Além disso, uma seguradora pode oferecer seguros mais caros porque oferecem produtos mais completos. É o caso da Porto Seguro, diz Marchetti.

Veja abaixo o resultado da simulação feita pelo ComparaOnline, dividido por região da cidade:

Zona Norte

Bairro Sulamérica HDI Bradesco Porto Seguro Sompo Itaú Azul Média Jardim São Paulo R$ 2.145,12 R$ 2.760,99 R$ 2.915,12 R$ 2.546,61 R$ 2.173,62 R$ 2.003,55 R$ 1.765,65 R$ 2.330,09 Jardim França R$ 2.145,12 R$ 2.895,59 R$ 3.317,18 R$ 2.812,29 R$ 2.416,57 R$ 2.172,39 R$ 1.935,65 R$ 2.527,83 Bairro do limão R$ 2.473,14 R$ 3.365,76 R$ 2.216,19 R$ 2.789,83 R$ 2.371,78 R$ 2.082,09 R$ 1.899,98 R$ 2.456,97 Brasilândia – R$ 2.485,06 R$ 2.175,10 R$ 2.792,92 R$ 2.463,35 R$ 2.175,10 R$ 1.885,30 R$ 2.329,47

Zona Sul

Bairro Sulamérica HDI Bradesco Porto Seguro Sompo Itaú Azul Média Pinheiros R$ 1.929,23 R$ 2.319,29 R$ 2.020,00 R$ 1.763,63 R$ 1.550,31 R$ 1.224,97 R$ 1.550,31 R$ 1.765,39 Perdizes R$ 2.076,35 R$ 2.656,72 R$ 3.472,35 R$ 6.566,00 R$ 5.388,39 R$ 1.721,29 R$ 4.252,59 R$ 3.733,38 Lapa R$ 2.235,47 R$ 3.248,27 R$ 3.472,35 R$ 6.510,31 R$ 5.337,55 R$ 1.913,96 R$ 4.214,98 R$ 3.847,56 Rio Pequeno R$ 2.026,67 R$ 2.256,58 R$ 3.808,09 R$ 2.387,06 R$ 2.008,12 R$ 1.745,68 R$ 1.624,47 R$ 2.265,24

Zona Leste

Bairro Sulamérica HDI Bradesco Porto Seguro Sompo Itaú Azul Média Tatuapé R$ 2.419,75 R$ 2.303,53 R$ 4.439,66 R$ 8.574,65 R$ 7.233,94 R$ 2.286,54 R$ 6.788,21 R$ 4.863,75 Analia Franco R$ 1.798,93 R$ 3.191,65 R$ 3.126,23 R$ 2.975,80 R$ 2.683,83 R$ 2.286,54 R$ 2.545,90 R$ 2.658,41 Itaim Paulista R$ 2.357,64 R$ 2.999,42 R$ 4.536,16 R$ 5.358,55 R$ 5.225,07 R$ 2.385,97 R$ 4.976,21 R$ 3.977,00 São Mateus – R$ 2.588,90 R$ 2.888,23 R$ 2.792,92 R$ 2.463,35 R$ 2.175,10 R$ 2.111,33 R$ 2.503,31

Zona Oeste

Bairro Sulamérica HDI Bradesco Porto Seguro Sompo Itaú Azul Média Moema R$ 1.687,34 R$ 1.832,60 R$ 2.583,34 R$ 3.402,01 R$ 2.948,18 R$ 1.670,01 R$ 2.388,18 R$ 2.358,81 Vila Nova Conceição R$ 1.687,34 R$ 1.303,96 R$ 1.965,80 R$ 1.810,10 R$ 1.572,23 R$ 1.670,01 R$ 1.670,01 R$ 1.668,49 Jardim Angela R$ 1.924,50 R$ 2.279,53 R$ 2.844,85 R$ 6.910,42 R$ 5.693,78 R$ 1.868,62 R$ 4.381,63 R$ 3.700,48 Parelheiros R$ 2.113,03 R$ 2.407,52 R$ 2.934,19 R$ 2.709,55 R$ 2.360,96 R$ 2.099,62 R$ 1.846,91 R$ 2.353,11

Veja também os bairros que registraram os seguros mais caros e os mais baratos, ordenados do maior para o menor: