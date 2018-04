Preço de seguro de carro para motorista de Uber sobe 24%

São Paulo – Nos últimos 12 meses, os preços de seguros de carros para motoristas de aplicativo cresceram, em média, 25%, enquanto para motoristas comuns eles subiram 5%, em média. É o que aponta um levantamento do site Comparaonline, que compara preços de seguros e outras proteções, com base em 2,5 mil cotações.

Fenômeno recente no país, o número de motoristas de Uber e outros aplicativos explodiu no ano passado. Segundo dados da própria Uber, eles cresceram 10 vezes em um ano e somavam 50 mil no último trimestre de 2017.

Para especialistas, é natural que as seguradoras calibrem os preços das proteções dos carros para esse público em um cenário de alta expressiva da demanda, e depois de quase quatro anos desde a chegada da Uber no país. “Observamos que esse reajuste segue a curva de aprendizado e maior conhecimento do perfil desse motorista”, diz Paulo Marchetti, CEO do site.

Manes Erlichman, sócio-diretor da Minuto Seguros, acredita que as seguradoras começam a ter mais informações para basear estatísticas. “No começo do fenômeno as seguradoras faziam um cálculo aproximado, não tinham histórico. Se os preços subiram é porque elas viram que o risco é maior do que haviam estimado”.

Algumas empresas, no início da chegada da Uber no Brasil, precificavam os motoristas do app como um motorista convencional. “Mas viram um aumento da sinistralidade e passaram a diferenciar os custos para eles”, conta o executivo da Comparaonline.

De acordo com a Minuto Seguros, em geral os preços de seguros para motoristas de aplicativos são de 30% a até 40% mais caros do que para motoristas convencionais. É o caso de um seguro para um Ônix Hatch Joy, que passa de 2.535,26 reais para um motorista convencional para 3.610 reais caso ele também seja motorista de aplicativos, segundo simulação feita pela corretora online.

Veja abaixo algumas simulações feitas pela Minuto Seguros:

Sem aplicativo Preço Com aplicativo Preço HB20 Comfort 1.0 12V Flex Manual 4p R$ 2.498,29 HB20 Comfort 1.0 12V Flex Manual 4p R$ 3.417,43 Onix Hatch Joy 1.0 8V Flex Manual 4p R$ 2.535,26 Onix Hatch Joy 1.0 8V Flex Manual 4p R$ 3.610,00 Novo KA S 1.0 Ticvt Flex 4p R$ 3.146,99 Novo KA S 1.0 Ticvt Flex 4p R$ 4.126,00

Para Erlichman, apesar de ser uma atividade similar às dos táxis, os padrões de roubo e furto de motoristas de app mudam, o que pode dificultar a precificação. “Ninguém sai andando com um táxi roubado por aí, a não ser talvez para roubar peças e fuga. No caso de carros utilizados para transportar usuários do Uber, é mais fácil que essa ocorrência aconteça e, principalmente, furtos, já que são carros aparentemente convencionais”.

Poucas opções

Além de preços maiores, não são todas as seguradoras que aceitam motoristas de aplicativos, conta Marchetti, da Comparaonline. “Algumas não aceitam de maneira alguma. Outras fazem um tipo de boicote ao reajustar muito os preços”. Ou seja: quem ganha uma renda extra com o aplicativo está pagando mais pela proteção e encontra poucas opções para negociar os valores.

Uma das seguradoras que aceitam seguros para motoristas de app é a Tokio Marine. Apesar de não oferecer umas proteção específica para quem presta esse serviço, a seguradora utilizou sua experiência com seguros de automóvel de passeio, táxis e demais tipos para atender esse público, adaptando seu questionário de perfil.

A seguradora já tem cerca de 4 mil segurados nessa modalidade, uma base que cresce de forma acelerada. Por não ter um produto para esse tipo de público, a Tokio Marine diz não ter dados de reajustes, apenas declara que o valor do seguro é maior para um motorista de app do que o de um veículo de passeio. “Os veículos de transporte de passageiros têm um quilometragem rodada bem maior e estão mais expostos a acidentes e roubos”, diz, em nota.

A Ituran, conhecida por oferecer proteções mais baratas, que une rastreador ao seguro convencional, chegou a lançar uma proteção específica para motoristas de aplicativo, mas voltou atrás e já avisou os clientes de que não irá renovar a apólice. Procurada, a empresa informa que o produto está sendo reformulado e tem previsão de lançamento para junho.

Para tentar diminuir o impacto do aumento do seguro, os motoristas de Uber e outros apps podem optar por seguros não tão completos, diz Marchetti. “Algumas seguradoras oferecem uma proteção menor que caiba no bolso do prestador do serviço”. Empresas que ofereçam maior facilidade de pagamento, como parcelamento em 12 vezes sem juros, também podem ajudar a controlar o orçamento.

Esconder informação pode dar prejuízo

No início do fenômeno dos aplicativos, a omissão da atividade de transporte de passageiros podia até passar batida para quem queria manter o preço da proteção, mas isso não cola mais, segundo Marchetti. “As seguradoras reforçaram a análise de perfil para saber qual o trabalho e fontes de renda do segurado, inclusive se alguma das empresas de aplicativos consultou o seu CPF em sistemas de recuperação de crédito.”

Caso a seguradora flagre a omissão da informação durante a perícia, depois da ocorrência do sinistro, pode negar a indenização, diz Erlichman, da Minuto Seguros. “O seguro é visto como um contrato de boa-fé. A Justiça tem favorecido as seguradoras nesses casos, pois consideram que o desconto que o segurado teve no preço de proteção é indevido por conta da omissão”.

Portanto, não há como escapar: o jeito é enquadrar o gasto adicional no orçamento. “O prestador de serviço precisa fazer contas com mais cuidado agora. Além do seguro, tem de incluir o investimento para a troca de carro, já que o app pode passar a não aceitar carros muito antigos. Muita gente também não coloca na conta do serviço a desvalorização do carro, que é a sua ferramenta de trabalho”.

Erlichman diz que uma das maneiras de economizar é verificar o preço do seguro do carro antes da aquisição e prestação do serviço. “Se vai usar o veiculo para transportar passageiros do app, é preferível usar que tenha um seguro mais acessível, consuma menos combustível e tenha manutenção mais barata”.