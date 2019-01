Prazo para pagar IPVA com desconto para placa final 1 em SP termina amanhã

Na quarta-feira, dia 9 de janeiro, vence o prazo para o pagamento integral, com desconto de 3%, ou do parcelamento em três vezes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2019 para os veículos com final de placa 1 em São Paulo. Os contribuintes devem ficar atentos às datas de vencimento para aproveitar o abatimento e regularizar o imposto.

A quitação pode ser de três maneiras: à vista com desconto de 3%, em janeiro, à vista sem desconto, em fevereiro, ou em três parcelas, de janeiro a março, de acordo com a data de vencimento da placa. Para efetuar o pagamento, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam), e realizar o recolhimento do IPVA 2018.

Utilize os terminais de autoatendimento, os guichês de caixa, pela internet ou débito agendado, ou outros canais oferecidos pela instituição bancária para fazer o pagamento. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas.

Antecipar é bom negócio

Para quem tem dinheiro para pagar tudo, pode ser melhor negócio aproveitar o desconto. Os 3% incidem sobre todo o valor e, para um prazo de três meses, é um ganho muito acima dos 6,5% ao ano da taxa Selic, que acumularia apenas 1,6% brutos em três meses e ainda sofreria o impacto do imposto de renda. E o valor que ficaria aplicado seria equivalente a apenas dois terços do total, já que a primeira prestação terá de ser paga no dia 9 de qualquer jeito.

No caso de um IPVA de 900 reais, o desconto seria de 27 reais. Se optar pelo parcelamento, será preciso pagar 300 reais e os 600 reais ficarão aplicados. No primeiro mês, o ganho bruto da aplicação desses 600 reais pela taxa integral da Selic de 0,53%, que pouca gente consegue, seria de 3,15 reais, sem o desconto do imposto de renda. No segundo mês, sobrarão apenas 300 reais aplicados, já que será preciso pagar a segunda parcela. E o rendimento bruto será de 1,57 real, ou de 4,72 reais no total. Ou seja, mesmo sem contar com o imposto na aplicação, é vantagem pagar com desconto.

Licenciamento antecipado em 2019



Quem quiser também pode antecipar o licenciamento anual, pedindo inclusive para o documento ser entregue em casa. Para isso, deverão ser quitados integralmente todos os débitos que recaiam sobre o veículo, compreendendo o IPVA, a taxa de licenciamento, o prêmio do Seguro Obrigatório DPVAT e, se for o caso, multas de trânsito.

Para isso, é preciso ir direto na opção Licenciamento do caixa eletrônico e do internet banking e ela já trará todos os valores a serem pagos, inclusive o da remessa pelo correio do documento.

Quem não for pagar de uma vez pode ver as datas de vencimento na tabela abaixo.

Calendário de vencimento do IPVA 2019

Janeiro Fevereiro Março 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto 3ª Parcela Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Final 1 09/jan 11/fev 11/mar Final 2 10/jan 12/fev 12/mar Final 3 11/jan 13/fev 13/mar Final 4 14/jan 14/fev 14/mar Final 5 15/jan 15/fev 15/mar Final 6 16/jan 18/fev 18/mar Final 7 17/jan 19/fev 19/mar Final 8 18/jan 20/fev 20/mar Final 9 21/jan 21/fev 21/mar Final 0 22/jan 22/fev 22/mar

*Este conteúdo foi publicado originalmente no site Arena do Pavini.