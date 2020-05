Poupatempo digital em SP vai renovar CNH e liberar seguro-desemprego

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que a partir desta quinta-feira, 7, começa a funcionar o aplicativo Poupatempo digital com a oferta de mais de 60 serviços gratuitos.

Dentre os destaques, disse o governador, estão solicitar a segunda via e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), liberar acesso ao seguro-desemprego, disponibilizar a carteira de trabalho digital e atestado de antecedentes criminais e pedir serviços da Sabesp.

Também poderão ser solicitados: Certidão de Prontuário, Consulta de Pontos, Licenciamento de veículos (CRLV), IPVA 2020, acordo da CDHU, acesso ao Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho, situação das linhas do Metrô e da CPTM e Qualidade do Ar.

A partir da próxima semana, estarão disponíveis oito novos serviços, como a Indicação de Condutor, Autenticidade de Certidões e consultas e CFC e ECV, do Detran.SP, entre outros.

O aplicativo foi desenvolvido para sistemas Android e iOS. Para quem já utiliza o site do Poupatempo o login e a senha serão os mesmos.

Já para quem acessar pela primeira vez, será feito o “LoginSP“, um autenticador para que o cidadão tenha nome de usuário e senha únicos para acessar serviços do estado.

A oferta dos serviços foi estabelecida por causa da pandemia do novo coronavírus. “No momento do distanciamento social e das dificuldades que as pessoas encontram por conta da orientação de ficar em casa, a utilização do serviço digital facilita e poupa tempo”, disse Doria.

RG para pessoas em situação de rua

A partir desta quarta-feira, 6, a Polícia Civil vai fazer um mutirão no centro de São Paulo para fornecer carteira de identidade para pessoas em situação de rua.

De acordo com o governador, a medida visa garantir que essa população acesse o auxílio emergencial de 600 reais contra a covid-19 disponibilizado pelo governo federal.