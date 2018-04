Posso receber a restituição do Imposto de Renda na minha conta poupança?

Pergunta do leitor: Posso indicar a minha conta poupança para o recebimento da restituição do Imposto de Renda? Minha contadora me informou que a Receita só permite conta corrente, mas consultei o site deles e não encontrei a informação.

Resposta de Eduardo Costa da Silva*

A restituição do Imposto de Renda poderá ser creditada tanto em conta corrente quanto em conta poupança de titularidade do contribuinte, conforme dispõe o art. 147 da Instrução normativa IN RFB 1.717 de 17 de julho de 2017.

*Eduardo Costa da Silva é sócio responsável pela área tributária do Godke Silva & Rocha Advogados. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e em Tecnologia pela FATEC-SP, possui MBA em Finanças pela FIPECAFI. Leciona matérias jurídico-empresariais em cursos de especialização e MBA.

