Porto Seguro permite trocar carro reserva por crédito no Uber

São Paulo – Carro reserva ou crédito em aplicativos de transporte? Essa é a pergunta que o Porto Seguro Auto faz ao apresentar a opção aos segurados de receber créditos para Vá de Táxi ou Uber em caso de sinistro.

Quando acontece um imprevisto com o carro, como colisão, roubo ou furto, o segurado pode comunicar a ocorrência por meio dos diversos canais da seguradora: app, whatsApp, portal do cliente, chat online e via central de atendimento. Nesse momento ele irá optar entre receber o desconto na franquia, retirar um carro reserva ou receber créditos nos aplicativos.

Após acionar o seguro – em caso de colisão, roubo ou furto indenizáveis – o segurado que escolhe a opção de créditos em apps de transporte poderá usar os valores por até 30 dias ou até o término dos créditos. O que ocorrer primeiro.

Os créditos passam a estar disponíveis no aplicativo escolhido depois de 2 horas.