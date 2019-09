Porsche anuncia recall de veículos por problema no airbag

São Paulo – A Porsche fará recall dos veículos Porsche Panamera (970), Boxster (981), 718 Boxster (982), Cayman (981), 718 Cayman (982) e 911 (991) ano modelo 2016 e 2017 com números de chassis (iniciais) WPOAA29, WPOAB29, WPOAC29, WPOAF29, WPOCB29 e WPOCC29, com data de fabricação entre 23 de julho de 2015 e 16 de junho de 2016.

A empresa informou ter constatado a possibilidade de que uma unidade de comando do airbag, com um condensador defeituoso para manter a alimentação elétrica do comando do airbag, tenha sido instalada nos veículos afetados.

Um defeito no condensador pode não ser diagnosticado e não será indicado por uma mensagem de aviso no painel de instrumentos do carro, assim o condensador defeituoso pode acionar os airbags e/ou pré-tensores do cinto de segurança de modo inesperado ou pode deixar de acioná-los em caso de acidente, podendo acarretar lesões graves ou até a morte do condutor.

Os proprietários dos veículos deverão agendar junto a uma concessionária da marca a programação da unidade de comando do airbag com novo software que contém a função adicional para verificação da alimentação elétrica. O prazo do agendamento tem início em 15 de outubro. A Porsche também disponibilizou o email infobrasil@porsche.com.br para agendamento e mais informações.