Plataforma de pagamentos instantâneos do Itaú, iti é aberta ao público

São Paulo – A iti, plataforma digital de pagamentos do Itaú, já está disponível para todos os usuários iOS e Android. Com o app, é possível realizar pagamentos 24h por dia, sete dias por semana, para pessoas ou estabelecimentos que utilizam o app, sem custo.

Mais de 100 mil pessoas se cadastraram na fase beta do aplicativo, que começou em julho desse ano.

A transferência entre usuários da plataforma pode ser feita a qualquer momento, por meio de QR Code ou agenda de contatos do celular, usando o saldo no aplicativo ou qualquer cartão de crédito cadastrado.

Pelo app, lojistas, autônomos e empreendedores recebem suas vendas na mesma hora, sem custo de antecipação e com taxa de 1%. Os pagamentos podem ser feitos pelo próprio celular, por QR Codes impressos em pontos de venda ou via maquininhas da Rede sem fio, que poderão gerar o código em suas telas. Já são mais de 400 mil terminais habilitados no país.

Após baixar o aplicativo gratuitamente, o usuário deve preencher dados básicos, sem necessidade de comprovação de renda ou endereço.

Em seguida, o usuário pode adicionar dinheiro em seu saldo iti por meio de uma transferência, ou pagando um boleto gerado sem custos no próprio aplicativo.

Além disso, é possível cadastrar um cartão de crédito.

Para cobrar um cliente ou amigo, o iti oferece a função “cobrar alguém” – basta selecionar a opção na tela inicial do app, escolher “cobrar via transferência”, digitar o valor da cobrança e finalizar. Uma notificação será enviada imediatamente para o contato selecionado. Há ainda a opção de “cobrar via código iti”.