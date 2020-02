Plataforma ajuda a vender carro financiado com prestação em atraso

São Paulo – Já pagou mais da metade do financiamento, mas perdeu o emprego ou teve gastos imprevistos? A plataforma Mais promete vender o carro de clientes com financiamento em atraso de forma rápida e proporcionar uma economia de gastos entre 30% e 40% tanto para o proprietário do bem como para as instituições financeiras.

O objetivo é oferecer a solução antes que o veículo seja apreendido e levado à leilão, quando o valor do carro pode depreciar de 30% a 50%. A venda também pode ocorrer antes do início de um processo na Justiça movido pelo credor. Nesse caso, o cliente tem gastos com honorários, custas processuais e também guincho usado pelo credor na apreensão. Esses valores, somados, podem chegar a 5 mil reais.

Daniel Romero, CEO do Grupo DNR, aponta que os bancos não se preocupavam em fidelizar clientes que costumam ser bons pagadores, mas ficaram inadimplentes por questões pontuais. “Agora, com uma maior concorrência, inclusive de plataformas digitais, essa visão está mudando. Nossos parceiros querem resolver o problema do cliente da melhor forma para fidelizá-lo em aquisições futuras”.

A Mais que cliente é uma fintech do Grupo DNR, que presta serviços ligados à cadeia de aquisição de automóveis, e consegue realizar a venda de forma mais ágil ao ligar pessoas físicas a uma rede de 10 mil lojas de seminovos, que vendem cerca de 7 mil veículos por mês.

Após uma vistoria, o carro é disponibilizado à rede de concessionárias, que fazem suas propostas. O proprietário pode aceitá-las ou não. Geralmente, o processo de entrada na plataforma, venda e repasse de dinheiro acontece em menos de um mês. A Mais que cliente fica com 5% do valor da venda.

Em funcionamento experimental desde outubro, 150 carros já foram vendidos pela fintech, em um piloto realizado em parceria com o Itaú. A maioria dos proprietários zeraram a dívida com a venda e cerca de 30% receberam de 5 mil reais a 10 mil reais com a venda, que pôde ser usado para pagar outras dívidas.

Contudo, o valor equivale a 20% do volume recebido. “Recebemos 3 mil contatos, mas em muitos deles a dívida era maior do que o valor do carro. Nesse caso, pouco podemos fazer. Muita gente fica inadimplente e acha que o leilão vai resolver sua vida, mas esquece que financiou o valor de dois carros, e não um. Aí, o carro é leiloado por um valor menor e o cliente ainda fica com o nome sujo por causa do saldo remanescente da dívida”, explica Romero.

Os carros financiados passam por uma avaliação inicial que compara o preço do veículo nas tabelas do mercado e valor de venda nos leilões. Na sequência, o despachante levanta possíveis débitos ou restrições e são definidos os perfis que se adequam à plataforma. Romero aponta que em média o carro é vendido por 80% a 90% do valor de tabelas de avaliação do mercado, como Fipe e Molicar.

A plataforma presta serviço para as instituições financeiras e empresas de cobrança, como Bradesco, Banco Pan, General Motors, Finamax e Recovery. Ao final do processo, parceiros da plataforma podem conceder desconto para futuras aquisições que se enquadrem em seu orçamento atual. Mas, aqui, é necessário cautela: um novo financiamento não deve ser tomado antes que o orçamento fique estabilizado novamente,