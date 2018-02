Planos de saúde cobrem vacina contra febre amarela?

São Paulo – O Ministério da Saúde encaminhou 58,9 milhões de doses de vacinas contra febre amarela aos estados brasileiros desde 2017, mas, com as longas filas nos postos de saúde nas últimas semanas, há quem se pergunte: planos de saúde cobrem a vacina contra febre amarela?

Programas de imunização não fazem parte do rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Vacinar a população é responsabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e cabe ao Ministério da Saúde estabelecer critérios e dar apoio técnico e financeiro para programas de imunização, segundo a agência.

Porém, mesmo não obrigadas, as empresas podem oferecer coberturas além das mínimas previstas no rol, entre elas, vacinas, de acordo com a ANS. A agência recomenda que os beneficiários consultem sua operadora.

Apesar da cobertura da vacina não ser obrigatória, o tratamento da febre amarela é. Os beneficiários dos planos de saúde infectados com o vírus têm direito a consultas médicas, atendimentos de emergência, internações hospitalares, internações em unidades de terapia intensiva e exames.

O site EXAME consultou os planos de saúde com maior número de clientes no país. A maioria não cobre a vacina contra febre amarela, mas há exceções. Algumas linhas de planos oferecem coberturas, reembolso ou descontos em vacinas. Confira se o seu plano é um deles no levantamento abaixo.

Amil

A Amil informa que a linha de planos de saúde premium One Health oferece cobertura a vacinas, desde que incluídas no calendário oficial de vacinação do Ministério da Saúde. No entanto, ressalta que essa oferta depende, prioritariamente, da disponibilidade da vacina nas clínicas credenciadas.

Os clientes de planos One Health com direito a reembolso também podem solicitar o ressarcimento ao realizar a vacinação em serviços privados.

Unimed

A Unimed do Brasil, que representa institucionalmente as 346 cooperativas que atuam sob a marca Unimed, informa que, no momento, nenhuma operadora do Sistema Unimed oferece a vacina contra febre amarela.

A Unimed do Brasil orienta seus beneficiários a seguirem as recomendações preventivas e de imunização do Ministério da Saúde e ressalta que compartilha informações de conscientização sobre a doença em seus canais de comunicação.

A Unimed Porto Alegre tem uma política de descontos para clientes Unimed na realização de vacinas nas clínicas da Unimed Porto Alegre. Porém, no momento, as vacinas contra febre amarela não estão disponíveis devido à alta demanda.

Grupo NotreDame Intermédica

O Grupo NotreDame Intermédica informa que a vacina de febre amarela é uma cobertura adicional prevista em alguns contratos, mas não é uma cobertura obrigatória e extensiva a todos os planos. Atualmente, contratos dos planos Premium 900 e Infinity preveem a cobertura.

Caso o beneficiário esteja dentro dos critérios previstos no calendário de vacinação do Ministério da Saúde, o grupo indica os prestadores contratados. Caso a vacina não esteja disponível, o beneficiário poderá solicitar o reembolso, que será efetuado nos limites do plano contratado.

Prevent Senior

De acordo com a Agência Nacional de Saúde (ANS), a vacinação não consta no rol de procedimentos de coberturas obrigatórias. Referida exclusão consta nos contratos dos planos da Prevent Senior, assim como a desobrigação de ressarcimento ou eventuais descontos com imunização.

Bradesco Saúde

A Bradesco Saúde não disponibiliza vacinas, pois elas não estão no rol de coberturas obrigatórias estabelecido pela ANS.

Entretanto, empresas clientes do Juntos pela Saúde, que reúne ações da seguradora para promover a saúde e a prevenção de doenças, podem comprar o programa de imunização para seus funcionários, desde que a vacina esteja disponível na rede privada.

São Francisco Saúde

Os planos corporativos Liberté 09 e 010, da São Francisco Saúde, oferecem cobertura integral para a vacina de febre amarela.

A São Francisco Saúde oferece a vacina pelo valor de 150 reais. Os beneficiários que não pertencem aos planos Liberté 09 e 010 contam com 30 reais de desconto, independentemente do plano contratado, corporativo ou individual.