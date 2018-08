PIS/Pasep: Correntistas do BB e da Caixa vão receber abono nesta quarta

São Paulo — Correntistas do Banco do Brasil e da Caixa que contribuíram para o PIS/Pasep até 4 de outubro de 1988, e que ainda não resgataram todo o saldo, vão receber os recursos em suas contas nesta quarta-feira (8). De 14 de agosto a 28 de setembro, o pagamento estará disponível para todos os demais cotistas que têm direito ao saque do benefício.

A Caixa é responsável pelo pagamento dos recursos do PIS, que corresponde a 80% do total, e o Banco do Brasil, pelo pagamento dos recursos do Pasep. Todos poderão resgatar o saldo do PIS/Pasep, mesmo se tiverem menos de 57 anos, desde que tenham contribuído até 1988 e que ainda não tenham sacado o dinheiro.

Ao todo, 57 milhões de pessoas devem ser beneficiadas pela decisão que consta em medida provisória aprovada pelo Senado em maio e sancionada pelo presidente Michel Temer em junho. Antes só podiam sacar o dinheiro os beneficiários com idade a partir de 60 anos.

Como conferir se você tem saldo do PIS/Pasep a receber

O contribuinte pode conferir no site da Caixa, se for trabalhador da iniciativa privada, ou no site do Banco do Brasil, se for servidor público, se tem saldo do PIS ou do Pasep a receber, informando o CPF e a data de nascimento.

Na Caixa, a consulta também pode ser feita pelo telefone 0800-7260-207 ou nos caixas eletrônicos, com o Cartão do Cidadão.

Como sacar o saldo do PIS na Caixa

O PIS é pago pela Caixa para trabalhadores da iniciativa privada. Os pagamentos das cotas do PIS de até 1.500 reais podem ser realizados no autoatendimento da Caixa apenas com a Senha Cidadão, sem a necessidade do Cartão do Cidadão.

Também é possível sacar até esse valor nas lotéricas e correspondentes bancários com Cartão e Senha do Cidadão e apresentação de documento oficial de identificação com foto.

Saques de valores de até 3 mil reais podem ser feitos no autoatendimento da Caixa, lotéricas e correspondentes com Cartão e Senha Cidadão e documento oficial de identificação com foto. Saques acima de 3 mil reais só podem ser feitos nas agências, com documento oficial.

Como sacar o saldo do Pasep no Banco do Brasil

O Pasep é pago pelo Banco do Brasil para trabalhadores do setor público. Quem não fore correntistas do BB pode transferir saldos de até 2.500 reais para outra conta de sua titularidade sem custo. A transferência via TED pode ser feita nos terminais de autoatendimento ou pelo site do BB.

Saques acima desse valor de não correntistas devem ser feitos na agência com apresentação de documento oficial de identificação.