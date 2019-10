Plataforma Pi lança comparador de fundos que mostra retorno com cashback

São Paulo – A Pi, plataforma de investimentos digital sem agentes intermediários do Grupo Santander, e o site Comdinheiro, empresa de dados do mercado financeiro, criaram um comparador de fundos gratuito que calcula o benefício do cashback oferecido pela plataforma.

Lançada em março deste ano, a Pi é a primeira corretora a oferecer o benefício em fundos de investimento, por meio do seu programa de pontos. De cada produto oferecido, a plataforma devolve metade da taxa ao cliente. A estimativa da plataforma é que o benefício deixa os produtos 20% mais baratos do que outras corretoras, em média.

“Como não temos intermediário, devolvemos para o investidor o que ele pagaria, caso tivesse. A devolução causa surpresa, pois a remuneração dos intermediários hoje é pouco transparente e o cliente muitas vezes paga sem saber. Viemos mudar esse jogo, trazendo maior transparência e retorno para o investidor”, afirma o CEO da corretora digital, Felipe Bottino.

O site Comdinheiro oferece a tecnologia que permite diversas comparações entre os produtos, conjugando dados de múltiplas fontes. Entre as principais funcionalidades da ferramenta, está a possibilidade de comparar qualquer fundo entre si ou contra todos os diferentes índices de referência brasileiros, em diferentes janelas de tempo. Mas a principal inovação do comparador é tangibilizar o benefício do cashback no longo prazo.

Um exemplo é o fundo Fama FICFIA (CNPJ 00.601.692/0001-23). Caso o investidor tivesse aplicado 100 mil reais no fundo em 30 de agosto de 1996, sem cashback, teria acumulado em 30 de setembro de 2019 um valor bruto de 2,4 milhões de reais, enquanto o investidor que recebe e reinveste o cashback teria um valor bruto acumulado de R$ 2,5 milhões, uma diferença de 97 mil reais.

“É incrível o poder dos juros compostos no longo prazo. Pequenos benefícios acumulados ao longo de anos podem representar ganhos brutais”, diz Rafael Paschoarelli, sócio da Comdinheiro.

Por enquanto, o comparador inclui 213 fundos disponibilizados na plataforma, oferecidos por 80 gestoras. Hoje a prateleira da Pi é composta por 411 produtos. Além dos fundos, são oferecidas 198 aplicações de renda fixa, de 36 emissores.

Até o final do mês que vem a plataforma deve aumentar sua grade de fundos com produtos de gestoras renomadas, como Bahia Maraú. Vinci, Squadra, Bogari, Equitas, Kapitalo, Kinea, Valora e Franklin Templeton e Porto Seguro. A Pi também deve incluir em sua carteira o Hashdex, de criptomoedas, e fundos da asset do Bradesco, a Bram.

O comparador pode ser acessado no site.