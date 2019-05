Peixe Urbano adere ao cashback e dá 30% do valor da compra de volta

São Paulo — O site de compras coletivas Peixe Urbano entrou na onda do cashback. Depois de realizar um teste bem-sucedido neste ano, a startup começou nesta quinta-feira (16) uma segunda campanha que vai devolver aos usuários 30% do valor das ofertas acima de 100 reais.

A campanha vale para as compras feitas entre hoje e domingo (19), e é preciso incluir o código 30DEVOLTA para receber os créditos. Há um limite de 100 reais de créditos recebidos por dia. O valor devolvido pode ser usado apenas para compras dentro do site entre os dias 26 e 29 de maio.

“Fizemos uma primeira campanha sem divulgação para testar o produto. O resultado foi que 5% dos usuários do site aproveitaram o código e o número de pessoas que voltaram a fazer as compras depois de receberem os créditos foi 8 vezes maior do que o período sem cashback”, disse Adalberto Da Pieve, CMO do Peixe Urbano.

A startup não dispensa tornar o cashback definitivo em seu site no futuro, mas por enquanto vai continuar realizando apenas campanhas pontuais, já que o dinheiro devolvido aos clientes sai do próprio caixa. “Podemos pensar em um modelo de parceria, no qual os parceiros possam bancar parte do cashback”, completou Pieve.

Cuidados

O cashback pode ser um benefício importante para o consumidor desde que respeitados alguns cuidados, segundo especialistas. O primeiro deles é com o custo do benefício — se você tiver que pagar alguma taxa ou se o preço do produto for maior para que você possa receber um percentual da compra de volta, é preciso fazer as contas.

Em segundo lugar, no caso do Peixe Urbano, é preciso considerar que o dinheiro recebido de volta deve ser gasto dentro do próprio site e em dias específicos. Isso pode não atender às suas expectativas — mesmo assim, se você já estava pensando em aproveitar alguma oferta acima de 100 reais no site antes da campanha, então os 30% de cashback são uma grande vantagem.

A última recomendação de especialistas é que você não deixe o cashback estimular um consumo descontrolado. Não faz sentido gastar mais dinheiro só para receber 30% de volta, especialmente se você não tiver como pagar as contas lá na frente.