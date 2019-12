Peça de teatro sobre educação financeira é apresentada em São Paulo

São Paulo – A determinação dos brasileiros em encontrar novas opções de trabalho e pequenas noções de educação financeira, como a importância do planejamento para a realização de objetivos, são temas do espetáculo musical de rua “Quem Prospera Sempre Alcança”, que retorna a São Paulo nesta semana e tem entrada gratuita.

A peça será encenada nesta sexta-feira (13), a partir das 12h30, e no sábado (14) às 16h na loja da Livraria Cultura Paulista – Espaço Cine Astor.

Patrocinada pela Visa, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura, do Governo Federal, a peça passou por mais de 10 cidades em diferentes estados, sempre de forma gratuita.

O tema da peça é atual: em 2018, o Brasil bateu recorde em número de novos microempreendedores. As mensagens transmitidas, como a importância do gerenciamento das receitas e despesas, são relevantes para o crescimento dos negócios deste público.

O espetáculo começa com a entrada de dois técnicos de uma companhia teatral encarregados de montar o palco para a apresentação que será feita no local. Eles fazem às vezes de operários e mestres de cerimônia e evocam situações sobre empreendedorismo a partir de três outras histórias.

Na primeira delas, duas fãs de uma dupla sertaneja decidem, na fila para entrar no show, como vão gastar o dinheiro que juntaram com muito sacrifício. Na segunda, dois vendedores ambulantes resolvem fazer uma atrapalhada sociedade e na terceira, um falido dono de boteco recebe a visita de uma inusitada fada-madrinha.

“Falar sobre empreendedorismo no Brasil atual é falar sobre o caminho pelo qual cada vez mais brasileiros estão optando por seguir em função da crise econômica. Quem Prospera Sempre Alcança apresenta, com muito humor, situações e ciladas que qualquer um pode se meter por conta da inexperiência nos negócios”, conta o autor e diretor Leonardo Cortez.

A encenação busca as raízes do teatro popular, do circo-teatro e da comédia de costumes. A participação dos espectadores é solicitada em brincadeiras interativas que se desdobram enquanto o público é testemunha da construção de uma peça enquanto assiste a outra.

Os figurinos, cenários e adereços são inspirados nas companhias teatrais itinerantes. Elas fazem até hoje o popular teatro mambembe de imediata identificação popular e que tem nas restrições orçamentárias o seu mote de beleza e originalidade. A música, originalmente composta para o espetáculo, dialoga com gêneros populares como o sertanejo e o samba de raiz, em números interativos. A ideia é que o público saia do espetáculo pensando nos próximos passos para a realização dos seus objetivos.

SERVIÇO

Quem Prospera Sempre Alcança, de Leonardo Cortez

Ingressos: Grátis

Data: 13 e 14 de dezembro

Local: Livraria Cultura Paulista – Espaço Cine Astor

Horário: 12h30 e 16h

Classificação: livre

Duração: 45 minutos

Informações: 11 3023-3040