Passagens para Europa ficam mais baratas do que as para os Estados Unidos

São Paulo – Desde o início do ano foram suspensos ao menos 67 voos semanais entre o Brasil e os Estados Unidos, enquanto a frequência de voos entre o país e a Europa aumentou: foram registrados 22 novos voos no período, de acordo com dados da Anac. O resultado dessa equação é que as passagens aéreas para países europeus estão, em média, mais baratas do que para destinos turísticos nos Estados Unidos, contrariando o movimento de anos anteriores.

A tarifa média para Lisboa, cidade mais buscada pelos brasileiros na Europa, é de 1.693,08 reais, valor menor que a tarifa média para Las Vegas, Los Angeles ou Miami, aponta um levantamento feito pelo comparador de preços Voopter.

Porto e Milão também são, em média, mais acessíveis do que os destinos americanos. Passagens para cada uma das cidades custam, em média, 1.984 reais e 2.278,07 reais, respectivamente.

Segundo Juliana Vital, diretora do Voopter, o destaque entre os preços baixos fica com Portugal. “O país vem, há algum tempo, incentivando o turismo local oferecendo preços mais baixos para voar ao país. A TAP, companhia aérea portuguesa, costuma oferecer o stop over: voos para outros países nos quais o turista faz antes uma escala de sete dias em Portugal para conhecer também o país”.

Além de iniciativas em prol do turismo de Portugal, outros fatores que reduzem os preços são promoções pontuais para o continente por conta do interesse dos brasileiros pelo continente, além do fato de aéreas low cost passarem a realizar voos entre o país e cidades da europa, como Londres.

Juliana aponta que é difícil de apontar uma única motivação para o cancelamento de voos entre o Brasil e os Estados Unidos, mas entre os trechos suspensos estão os da Avianca, que luta para não fechar as portas no país.

A pesquisa ainda mostra que voos para Madri custam em média 2.367,64 reais, preço semelhante aos oferecidos em viagens para Las Vegas e Los Angeles. Para Barcelona, bilhetes são vendidos por 2.408,85 reais, em média, valor semelhante ao de Miami (R$ 2.417,30). Se o destino for Roma, é necessário pagar em média 2.568,56 reais pelos bilhetes, valor equiparável à média de Orlando (R$ 2.593,52).

Berlim e Paris são destinos mais caros que se equiparam aos preços cobrados para Nova York. As duas cidades europeias cobram, em média, 2.800 reais pelas passagens, enquanto para Nova York o preço fica em torno de 2.700 reais.

A pesquisa leva em conta buscas feitas entre os meses de janeiro a abril de 2019 para voos que partem de São Paulo. Por mês, cerca de 2 milhões de usuários realizam pesquisas pelo Voopter.

Antes de escolher o destino, é necessário considerar que a passagem, apesar de representar um custo relevante em uma viagem, não é a única despesa que deve ser considerada. Por isso, é importante verificar a cotação das moedas para despesas locais. Enquanto o dólar está atingindo a casa de 4 reais, cada euro custa 4,50 reais, o que pode tornar uma viagem para a Europa mais cara do que para os Estados Unidos ou ao menos compensar o menor preço dos bilhetes aéreos e equiparar os destinos,

Uma vantagem da Europa sobre os Estados Unidos, observa Juliana, é que é possível conhecer diversos países e cidades em apenas uma viagem. Nos EUA algumas cidades turísticas ficam bem distantes da outra.

Para quem está precisando economizar, mas não quer deixar de viajar ao exterior, a América do Sul continua sendo a opção mais barata, mostra o Voopter. Bilhetes para Montevidéu, Buenos Aires e Santiago custam entre 1100 reais e 1.500 reais, em média.

Destinos mais baratos na Europa

Cidade Preço médio de passagens Lisboa R$ 1.693,08 Porto R$ 1.984,65 Milão R$ 2.278,07 Madri R$ 2.367,64 Barcelona R$ 2.408,85 Roma R$ 2.568,56 Frankfurt R$ 2.663,38 Berlim R$ 2.821,00 Paris R$ 2.884,35 Munique R$ 2.907,87

Destinos mais baratos nos EUA

Cidade Preço médio de passagens Las Vegas R$ 2.320,32 Los Angeles R$ 2.379,56 Dallas R$ 2.412,80 Miami R$ 2.417,30 Orlando (MCO) R$ 2.593,52 Boston R$ 2.609,82 NY (JFK) R$ 2.730,84 São Francisco R$ 2.922,21 Atlanta R$ 3.263,00 NY (LGA) R$ 3.307,38

5 destinos internacionais mais baratos