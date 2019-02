Passagens aéreas para o Carnaval já estão até 360% mais caras

São Paulo — Quem quer viajar no Carnaval e ainda não comprou a passagem aérea deve preparar o bolso. Com a proximidade do feriado, no dia 5 de março, os preços das passagens aéreas dispararam para os principais destinos procurados pelos brasileiros nesta época do ano.

Levantamento do site de cupons de descontos Cuponomia mostra que a diferença de preços entre dezembro de 2018 e fevereiro deste ano pode chegar a 360%. Foram considerados os trechos de ida e volta para as cidades de Rio de Janeiro, Salvador, Belém, São Paulo, Recife, Fortaleza e Curitiba.

O Cuponomia levou em consideração os menores valores encontrados no e-commerce, com ida em 1º de março 2019 e volta no dia 5 de março de 2019. Os preços foram consultados entre os dias 19 e 20 de dezembro de 2018 e 6 e 7 de fevereiro de 2019, incluindo taxas de serviço.

A maior variação de preço foi registrada nas passagens aéreas para voos saindo de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, que podiam ser encontradas por 273 reais no mês de dezembro. Quem optou por fazer a compra dos bilhetes no início de fevereiro, não deve ter encontrado o mesmo trecho por menos de 1.265 reais.

Já o preço das passagens para um voo saindo do Rio de Janeiro com destino a Curitiba, durante o Carnaval, passou de 534 reais em dezembro para 1.474 reais na primeira semana de fevereiro, um aumento de, aproximadamente, 175% no valor.

Também houve aumento no valor das passagens saindo de São Paulo com destino a Salvador. A viagem custava 570 reais em dezembro e, no início de fevereiro, o mesmo trecho não foi encontrado por menos de 2.115 reais, valor 270% mais alto que o anterior.

Veja abaixo o levantamento completo do Cuponomia.

Origem Destino Preço (dez/2018) Preço (fev/2018) Variação São Paulo (SP) Rio de Janeiro R$273 R$1.265 360% São Paulo (SP) Belém R$757 R$1.048 39% São Paulo (SP) Curitiba R$240 R$682 184% São Paulo (SP) Fortaleza R$1.179 R$1.664 40% São Paulo (SP) Recife R$1.079 R$1.780 65% São Paulo (SP) Salvador R$570 R$2.115 270% Salvador (BA) Rio de Janeiro R$544 R$940 73% Salvador (BA) Belém R$1.007 R$1.042 4% Salvador (BA) Curitiba R$1.006 R$1.059 5% Salvador (BA) Fortaleza R$531 R$1.066 100% Salvador (BA) Recife R$670 R$779 16% Salvador (BA) São Paulo R$544 R$717 31% Rio de Janeiro (RJ) Salvador R$1.873 R$1.778 -5% Rio de Janeiro (RJ) Belém R$968 R$1.101 14% Rio de Janeiro (RJ) Curitiba R$534 R$1.474 175% Rio de Janeiro (RJ) Fortaleza R$1.142 R$1.578 38% Rio de Janeiro (RJ) Recife R$1.382 R$1.731 25% Rio de Janeiro (RJ) São Paulo R$268 R$411 52% Florianópolis (SC) Rio de Janeiro R$1.062 R$1.050 -1% Florianópolis (SC) Belém R$758 R$1.270 68% Florianópolis (SC) Curitiba R$649 R$932 44% Florianópolis (SC) Fortaleza R$1.540 R$1.986 29% Florianópolis (SC) Recife R$1.834 R$2.003 9% Florianópolis (SC) São Paulo R$323 R$484 50% Belém (PA) Rio de Janeiro R$1.130 R$2.041 80% Belém (PA) Florianópolis R$1.198 R$2.149 80% Belém (PA) Curitiba R$843 R$1.461 72% Belém (PA) Fortaleza R$738 R$764 3% Belém (PA) Recife R$1.089 R$1.405 29% Belém (PA) São Paulo R$881 R$1.171 33%

Fontes: Coponomia e Decolar

América do Sul

Quem optar por um destino na América do Sul durante o Carnaval pode pagar mais barato na passagem. Segundo o levantamento do Cuponomia, para uma viagem partindo de São Paulo, com destino a Buenos Aires, na Argentina, do dia 1º a 5 de março, é possível encontrar bilhetes aéreos por 1.652 reais, considerando o trecho de ida e volta.

Esse valor é, aproximadamente, 20% menor do que o preço das passagens de São Paulo a Salvador, durante o feriado, considerando os preços consultados na primeira semana de fevereiro. Já as passagens aéreas de quem sai do Rio de Janeiro com destino a Santiago, no Chile, também foram encontradas com valor 20% menor, em comparação com uma viagem do Rio de Janeiro a Recife, nas mesmas datas.