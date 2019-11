Passagens aéreas ficarão mais baratas na Black Friday, diz estudo

São Paulo – Quem planeja comprar passagens aéreas nos próximos dias deve esperar pelas promoções da Black Friday, que neste ano acontecerá no dia 29 de novembro. Um levantamento realizado pelo Kayak, ferramenta de buscas de viagem, apontou que os preços, realmente, são menores na semana do evento.

Para chegar a esta conclusão, o estudo analisou voos de ida e volta na classe econômica saindo de todos os aeroportos do Brasil para todos os aeroportos do mundo entre os dias 16 a 2 de dezembro do ano passado.

Em 2018, durante a semana da Black Friday, os preços dos voos para a cidade de Orlando e Salvador tiveram uma redução de mais de 17%. Para este ano, a expectativa é que o comportamento dos preços seja igual.

“O histórico dos últimos dois anos sugere que a Black Friday 2019 apresentará preços atraentes de passagens aéreas. De 2017 para 2018 o volume de destinos para os quais os preços das passagens baixaram na data cresceu significativamente passando de três para 12”, explicou Eduardo Fleury, Líder de Operações do Kayak no Brasil.

Apesar da maioria dos destinos analisados terem registrados preços menores, alguns voos tiveram o preço aumentado na semana da Black Friday. É o caso das passagens para a Argentina, que tiveram alta de 11,6%.

Segundo Fleury, dos motivos possíveis do aumento nos preços é a antecipação, prática comum adotada por algumas companhias aéreas e agências de viagem, que começam a oferecer preços promocionais desde o início de novembro, antes da Black Friday – com isso, o preço na data nem sempre é o mais vantajoso. Além disso, existem outros fatores que influenciam no preço como o tamanho da demanda pelo destino, a sazonalidade e eventos que estejam acontecendo no local.

Para os consumidores que estão aguardando a Black Friday para comprar as passagens a orientação é acompanhar o quanto antes os preços médios do destino escolhido e datas. De qualquer forma, aqueles que estão apostando na data para comprar suas passagens devem acompanhar desde já os preços médios de seus destinos e datas de escolha, para que possam avaliar com propriedade as ofertas da Black Friday e fazer as melhores escolhas.

“Como estamos próximos da data, consultar outras pessoas interessadas em produtos semelhantes para ter um segundo parecer sobre as ofertas é uma boa pedida”, finaliza Fleury.