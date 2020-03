Participação da mulher aumentou nos planos de previdência, diz Bradesco 

São Paulo – Um levantamento realizado pela Bradesco Vida e Previdência, com cerca de 3 milhões de clientes, apontou que aumentou a participação das mulheres nos planos de previdência privada, superando a participação dos homens pelo segundo ano consecutivo.

Segundo o levantamento, participação das mulheres nos planos de previdência cresceu 7,74%, entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020. Na comparação entre janeiro de 2018 e janeiro de 2019, o percentual de crescimento foi de 6,28%.

Apesar do crescimento nos últimos dois anos, a participação das mulheres na base de clientes nos planos de previdência do Bradesco ainda é menor do que a dos homens, 41,3% (cerca de 1,2 milhão de clientes), contra 55,2% (1,6 milhão).

Em relação ao perfil das mulheres que contrataram um plano de previdência, a idade é entre 36 e 55 anos e tíquete médio entre 500 reais e 2 mil reais.

A pesquisa também destaca que a região Sudeste concentra 62,2% das clientes, seguida pelas regiões Sul (13,82%), Nordeste (13,40%), Centro-Oeste (5,81%) e Norte (4,30%).