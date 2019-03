Banco Pan faz leilão de 79 imóveis com desconto de até 73%

São Paulo – O banco Pan irá leiloar a partir desta quarta-feira (13) até o dia 21 79 imóveis localizados em diversas regiões do País. Será possível ofertar lances iniciais até 73% abaixo do preço de mercado das unidades.

Um exemplo do desconto máximo é uma casa com 161 metros quadrados localizada no município de Colombo, no Paraná. O leilão permite lances iniciais a partir de 107,2 mil reais pela unidade, que está avaliada em 330 mil reais.

Os imóveis estão concentrados em São Paulo (23), Maranhão (14), Pará (12) e Rio de Janeiro (10). Também serão leiloadas unidades em Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe.

Ao ofertar um valor como entrada a partir de 20% do valor do imóvel, o comprador poderá parcelar a compra em até 48 meses. Caso a opção seja pelo pagamento à vista, o banco dará desconto de 10%.

Os leilões serão realizados diariamente às 15h. O interessado deve entrar no site do leiloeiro, se cadastrar e informar RG, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento e documentos do cônjuge (caso seja necessário) e imprimir o termo de aceite ao leilão.

Para mais informações sobre os imóveis, basta acessar o site do banco.