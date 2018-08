Pais investem 49% a mais que pessoas que não têm filhos

São Paulo – Quando o assunto é investimento, a paternidade gera efeitos positivos. Mulheres e homens com filhos investem em média 49% a mais que pessoas que não são pais. É o que revela uma pesquisa do aplicativo de finanças GuiaBolso com 1.244 pessoas de ambos os sexos neste Dia dos Pais.

O levantamento, feito com base nos dados bancários das pessoas participantes, mostra que quem possui filhos aplicou 1.516 reais por mês nos últimos três meses, 498 reais a mais do que a quantia investida por quem não é pai.

As aplicações financeiras feitas pelos pais passam pela previdência privada, renda fixa e até ações. O maior valor investido é explicado em parte pela renda mensal dos pais. Quem é pai possui renda média de 7.329,97 reais, contra a renda de 4.145,20 reais de quem não é pai, afirma o diretor de dados e estudos econômicos do GuiaBolso, Márcio Reis. “Mas o dado também pode indicar uma maior propensão a investimentos, um maior planejamento”, completa.

Em relação aos fundos de previdência privada, os pais também se destacam: 39,9% possuem um fundo de previdência privada contra 27,3% das pessoas que não têm filhos. Entre os pais, o saldo em fundos de previdência soma quase 85 mil reais por pessoa; no outro grupo, o saldo é de 38,5 mil reais por investidor.

Previdência privada é um instrumento geralmente escolhido para fazer esse planejamento de longo prazo para os filhos, mas há outras opções, afirma Reis, como títulos públicos com vencimentos longos negociados na plataforma do Tesouro Direto e fundos de investimento com baixa taxa de administração.