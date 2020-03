Pagamentos por link da Cielo aumentam 200% em uma semana

Com a menor circulação de pessoas nas ruas, o varejo teve que se reinventar. Nesta semana, os pagamentos por link da adquirente Cielo aumentaram em 200%. Na modalidade, o vendedor não precisa da maquininha para efetuar a venda — basta enviar um link para que a compra seja paga por cartão de crédito ou débito.

O serviço foi criado pensando no pequeno empreendedor, que não tem uma estrutura própria de e-commerce. Disponível desde outubro de 2019, o pagamento por link pode ser obtido no aplicativo Cielo Pay. Por meio dele, é possível gerar um QR Code no celular, emitir boletos e criar links de pagamentos — que podem ser compartilhados em redes sociais, como WhatsApp e Instagram.

“A solução já existia, mas a necessidade fez aumentar a demanda. A pessoa acostumada a lidar só com o balcão teve que fazer a transformação digital do negócio”, diz Simone Cesena, diretora de Marketing da Cielo.

No varejo, a crise causada pelo coronavírus já é sentida. Até o dia 19 de março, a queda no faturamento era de 5,4% em comparação com fevereiro, segundo a Cielo. Nos setores de bens duráveis (vestuário, móveis, materiais de construção), a queda foi de 8,3%. Nos serviços, como turismo, transporte, bares e restaurantes, autopeças, o impacto foi maior — faturamento 25% menor que no mês anterior.

Ajuda para pequenos e médios negócios

Ao perceber o impacto do coronavírus no varejo, a Cielo decidiu ajudar os empreendedores a repensar sua estratégia de venda em tempos de crise. Por isso, a companhia, em parceria com o Sebrae, lançou um especial nas redes sociais e no site.

Com cartilhas e lives, a empresa oferece dicas aos clientes. A ideia é manter um diálogo constante para conseguir aplacar as principais dúvidas. “Nós queremos despertar um olhar diferente no varejo, trazer dicas criativas para o empreendedor se reinventar, sempre existe alguma demanda, ainda que reduzida”, diz Simone, que lidera a iniciativa.

“A gente vai pegar na mão das pessoas, transformação digital é difícil”, diz a diretora de marketing. Nos próximos dias, a empresa planeja distribuir conteúdos em seus canais de como o empreendedor pode fazer listas de transmissão no Whatsapp; como proceder para criar um Instagram para seu negócio e como anunciar seu produto digitalmente.