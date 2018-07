Pagamento do PIS/Pasep de 2017 começa nesta quinta-feira

São Paulo — Começa nesta quinta-feira (26) o prazo para o saque do abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2017. Nesta primeira etapa, receberão o dinheiro os trabalhadores do setor privado nascidos em julho (PIS) ou os funcionários públicos cujo final da inscrição no Pasep é zero.

O abono referente ao ano-base 2017 poderá ser sacado até 28 de junho de 2019. Conforme o calendário oficial de pagamento, quem nasceu de julho a dezembro, recebe o benefício ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e junho, terão o recurso disponível para saque em 2019.

Em qualquer situação, o dinheiro ficará à disposição do trabalhador até 28 de junho de 2019, prazo final para o recebimento. A estimativa é que sejam destinados 18,1 bilhões de reais a 23,5 milhões de trabalhadores.

Veja o calendário de saque

PIS

Calendário do PIS ano-base 2017 Calendário do PIS ano-base 2017

Calendário do Pasep ano-base 2017 Calendário do Pasep ano-base 2017

Tem direito ao abono salarial quem trabalhou formalmente por pelo menos um mês em 2017 com remuneração média de até dois salários mínimos. Além do tempo de serviço, para ter direito ao abono de 2017, o trabalhador deveria estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

O valor do abono é associado ao número de meses trabalhados no exercício anterior. Logo, quem trabalhou um mês no ano-base 2017 receberá 1/12 do salário mínimo. Quem trabalhou dois meses receberá 2/12 e assim por diante. Só receberá o valor total quem trabalhou o ano-base completo.

Por exemplo, se o período trabalhado foi de 12 meses, vai receber o valor integral do benefício, que é de um salário mínimo (R$ 954). Se trabalhou por apenas um mês, vai receber o equivalente a 1/12 do salário (R$ 79,50), e assim sucessivamente.

PIS/Pasep de 2016

Também se inicia nesta quinta-feira o novo prazo para o saque do abono do PIS/Pasep referente ao ano-base 2016. O período para retirar o dinheiro havia terminado em junho, mas foi prorrogado pelo governo.

O pagamento do abono do PIS/Pasep ano-base 2016 começou em 27 de julho de 2017 e terminou em 29 de junho de 2018, mas foi aberto um novo período de saque que começa nesta quinta-feira (26) e vai até 30 de dezembro.

Todo mundo que tem direito ao abono de 2016 pode fazer o saque durante esse período, independentemente do mês em que nasceu. Quase 2 milhões de trabalhadores não retiraram os recursos até 29 de junho, o que corresponde a 7,97% do total de pessoas com direito ao benefício. O valor ainda disponível chega a 1,44 bilhão de reais.

Tem direito ao abono salarial quem trabalhou formalmente por pelo menos um mês em 2016 com remuneração média de até dois salários mínimos. Além do tempo de serviço, para ter direito ao abono de 2016, o trabalhador deveria estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na RAIS.