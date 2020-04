Pagamento do licenciamento do carro deve ser feito pela internet

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) informa que o serviço de licenciamento de veículos eletrônico com entrega via Correios estão funcionando normalmente, mesmo durante o período de suspensão do atendimento presencial por conta da pandemia do novo coronavírus.

O licenciamento via Correios (ou eletrônico) permite ao cidadão realizar o pagamento da taxa pelo banco e receber o documento no endereço cadastrado no Detran.SP. A taxa pelo serviço de entrega é de R$ 11.

Para pagamentos feitos durante o horário comercial, em até 48 horas a versão digital do licenciamento já estará disponível no aplicativo “Carteira Digital de Trânsito – CDT”.

O calendário começou este mês para veículo de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque com placa final 1.

Veja abaixo o calendário do licenciamento 2020 em São Paulo:

Calendário Licenciamento 2020 Calendário Licenciamento 2020

CRLVe Digital

Desde dezembro, o Detran.SP disponibilizou no Estado o CRLVe, que é uma versão digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, com o mesmo valor jurídico do documento impresso. Sua obtenção pelos motoristas é opcional.

O documento poderá ser obtido no aplicativo “Carteira Digital de Trânsito – CDT” do Denatran disponível para telefone celular com sistema operacional Android e iOS. Nesta ferramenta estarão disponíveis os licenciamentos de 2019 e 2020. Após o download do aplicativo, siga as orientações do tutorial do Denatran para incluir o CRLV Digital

Para verificar se o CRLV Digital está disponível para download no aplicativo, consulte o serviço online “Pesquisa de débitos e restrições” no portal do Detran.SP. Basta verno campo “Licenciamento digital” a informação sobre a disponibilidade do CRLV Digital no aplicativo.

Para obter o CRLV Digital será necessário o cadastro no portal de serviços do Denatran, pois este acesso será solicitado no aplicativo.