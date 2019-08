Pagamento do 13º de aposentados começa nesta segunda-feira

São Paulo – O pagamento da primeira parcela do abono anual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa nesta segunda-feira. A medida representa uma injeção de R$ 21,9 bilhões na economia neste terceiro trimestre. Terão direito à primeira parcela do abono anual cerca de 30 milhões de benefícios.

Metade do valor do abono será pago nesta semana, seguindo o calendário de pagamento de benefícios do mês, e a outra metade nos cinco primeiros dias de setembro. Já a parcela dos 50% restantes será paga no final do ano, juntamente com os benefícios do mês de novembro.

O abono anual do INSS é conhecido como o 13º de aposentados e pensionistas porque é calculado da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores, com base no valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano.

A antecipação do pagamento vai beneficiar aqueles que, durante o ano, tenham recebido auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, auxílio-reclusão ou pensão por morte e demais benefícios administrados pelo INSS que também fazem jus ao abono anual.

Veja abaixo o calendário de pagamento da primeira parcela:

Benefício de até um salário mínimo (R$ 998)

Final Data 1 26/ago 2 27/ago 3 28/ago 4 29/ago 5 30/ago 6 02/set 7 03/set 8 04/set 9 05/set 0 06/set

Benefício de mais de um salário mínimo (mais de R$ 998)

Final Data 1 e 6 02/set 2 e 7 03/set 3 e 8 04/set 4 e 9 05/set 5 e 0 06/set

Veja agora o calendário de pagamento da segunda parcela:

Benefícios de até um salário mínimo (R$ 998)

Final Data 1 25/nov 2 26/nov 3 27/nov 4 28/nov 5 29/nov 6 02/dez 7 03/dez 8 04/dez 9 05/dez 0 06/dez

Benefício de mais de um salário mínimo (R$ 998)