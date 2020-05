Pagamento da segunda parcela dos R$ 600 será anunciado na segunda-feira

O governo irá anunciar na próxima segunda-feira, 4, o início do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial no valor de 600 reais. Foi o que afirmou Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, em coletiva realizada nesta sexta-feira (30).

Segundo o governo, cinco mihões de pessoas ainda não receberam a primeira parcela do auxílio emergencial. A demora foi explicada pelo volume expressivo de CPFs inelegíveis e dados inconclusivos.

O governo garantiu que as pessoas que se inscreveram no programa até o dia 26 de abril e ainda não tiveram retorno serão avaliadas ainda nesta sexta-feira para saber se encaixam nos critérios de recebimento do benefício.

“Até hoje à noite, todos os inscritos no aplicativo até o dia 26 de abril terão sido avaliados. Acho isso importante, porque nós começamos a acelerar a nossa esteira para responder mais rapidamente para as pessoas”, disse o ministro.

Antes de iniciar o pagamento da segunda parcela, o governo irá finalizar o processo de conciliação, em que avalia, juntamente com a Caixa, o destino da verba já enviada. Até agora, a Caixa pagou 35,5 bilhões de reais para 50 milhões de pesssoas.