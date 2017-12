Os seguros de carro com o melhor custo-benefício

São Paulo – A associação de consumidores Proteste elegeu o seguro de carro da HDI como o que tem o melhor custo benefício entre os oferecidos por 12 seguradoras.

Apesar de ter obtido a melhor classificação no ranking geral, a proteção não foi a melhor para todos os perfis analisados. Além da HDI, as seguradoras Azul, Sompo, Bradesco Auto/RE, Grupo BB Mapfre e SulAmérica se destacaram no teste da associação.

O custo benefício é a relação entre o preço cobrado por cada seguro e a avaliação que a seguradora recebeu em uma pesquisa de satisfação com 1.570 associados da Proteste, feita entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017.

No questionário enviado aos participantes, foram avaliados critérios como o site das seguradoras, o serviço de call center, o contrato, a cobertura e a transparência, entre outros.

A Proteste considerou seis perfis de motoristas, seis modelos de veículos e realizou cotações em cinco capitais para chegar aos resultados, já que características como a idade do condutor, o fato de ser homem ou mulher, a marca, modelo e ano de fabricação do carro, além do endereço de residência do segurado, influenciam no preço da proteção.

Realizado em julho, o levantamento analisou 330 apólices. Os preços foram pesquisados em Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. As seguradoras participantes foram: HDI, Azul, Itaú, SulAmérica, Sompo, Allianz, Grupo BB Mapfre, Liberty Paulista, Porto Seguro, Tókio Marine, Zurich e Bradesco Auto/RE.

Os seguros pesquisados incluem as seguintes coberturas: a básica, que cobre prejuízos decorrentes de colisão, incêndio, roubo, furto e danos resultantes de alagamento; e as adicionais por responsabilidade civil facultativa, danos materiais, danos pessoais, acidentes pessoais de passageiros por morte, acidentes pessoais de passageiros por invalidez e assistência 24 horas.

Veja os perfis e modelos de carros que foram pesquisados:

Perfil A Perfil B Perfil C Perfil D Perfil E Perfil F Homem, 58 anos, casado, 22 anos de habilitação, usa o carro diariamente Mulher, 36 anos, solteira, 4 anos de habilitação, usa o carro duas vezes na semana Homem, 49 anos, casado, 13 anos de habilitação, usa o carro diariamente Mulher, 47 anos, casada, 17 anos de habilitação, usa o carro diariamente Homem, 38 anos, solteiro, 5 anos de habilitação, usa o carro duas vezes na semana Homem, 29 anos, solteiro, 10 meses de habilitação, usa o carro diariamente HB20 Comf./C. Plus/C. Style 1.0 Flex – 12V – 2015 – 4 portas – bicombustível Sandero Auth. Hi-Flex 1.0 16V – 2014 – 4 portas – Bicombustível Ônix Hatch Activ 1.4 8V Flex 2017 – 4 portas – Bicombustível Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V – 2014 – 2 portas – Bicombustível KA 1.0 8V/1.0 8V ST Flex – 2013 – 2 portas – Bicombustível Palio ELX 1.4 mpi Fire Flex 8V – 2007 – 4 portas – gasolina

Veja os seguros com o melhor custo benefício anual para cada cidade e perfil:

Cidade Perfil A Perfil B Perfil C Salvador Sompo (R$ 1.943,86) HDI (R$ 2.196,97) Sompo (R$ 1.809,42) Belo Horizonte SulAmérica (R$ 2.204,42) HDI (R$ 2.265,30) Grupo BB Mapfre (R$ 1.971,94) Rio de Janeiro Sompo (R$ 1.978,98) Sompo (R$ 1.806,82) SulAmérica (R$ 1.991,97) Porto Alegre Grupo BB Mapfre (R$ 2.216,15) HDI (R$ 2.090,81) Bradesco (R$ 2.259,63) São Paulo Sompo (R$ 1.757,14) Azul (R$ 1.777,13) Grupo BB Mapfre (R$ 1.596,86)

Cidade Perfil D Perfil E Perfil F Salvador Grupo BB Mapfre (R$ 2.780,68) HDI (R$ 2.025,54) Bradesco (R$ 2.257,18) Belo Horizonte HDI (R$ 2.666,68) SulAmérica (R$ 1.950,11) Bradesco (R$ 2.273,87) Rio de Janeiro Grupo BB Mapfre (R$ 2.324,57) SulAmérica (R$ 1.628,21) Azul (R$ 2.460,71) Porto Alegre HDI (R$ 2.521,48) HDI (R$ 2.071,62) Azul (R$ 2.466,64) São Paulo Azul (R$ 2.133,77) HDI (R$ 2.107,70) Azul (R$ 1.969,30)

Resultados

Ao pesquisar preços de seguros para o carro em diferentes empresas, o consumidor pode economizar até 4.518 reais por ano, mostra o levantamento da Proteste.

A economia pode ser obtida se um morador de São Paulo que tenha 58 anos e seja casado, tenha 22 anos de habilitação, use o carro diariamente e seja proprietário de um HB20 Comfort 1.0 Flex 2015 escolhesse o seguro da HDI, por 6.275 reais ao ano, em vez do oferecido pela Sompo, por 1.757 reais ao ano. Por isso, vale pesquisar os preços das apólices em diversas seguradoras antes de fazer a opção.

Para evitar dor de cabeça e frustração no momento de acionar o seguro, a dica é que o consumidor fique atento ao que o seguro não cobre. De acordo com a Proteste, todas as seguradoras foram mal avaliadas porque os seguros apresentaram uma lista extensa de coberturas que são excluídas da proteção. A Bradesco Auto/RE e a SulAmérica se saíram melhor neste quesito entre as 12 seguradoras. Mas, ainda assim, o conceito que receberam foi ruim, avalia a Proteste.

Outro problema relatado pela Proteste é com relação à franquia, taxa cobrada na ocorrência de sinistro. No levantamento, o valor cobrado pela franquia, em geral, foi alto, de mais de 1,500 reais.

A franquia só não é cobrada em caso de indenização integral, quando o prejuízo ultrapassar 75% do valor contratado; e quando o acidente for causado por incêndio, queda de raio ou explosão, ainda que os danos sejam parciais nestes casos (veja como escolher a melhor franquia para o seguro do seu carro).

Porto Seguro, Bradesco Auto/RE, Itaú Seguros, Sompo e Zurich apresentaram informações insuficientes sobre a classe de bônus, desconto ao qual o segurado tem direito ao renovar o seguro caso não tenha cometido sinistro durante a vigência da apólice.

O prazo para que o segurado receba a indenização é de até 30 dias, contados a partir da entrega da documentação à seguradora. Mas esse prazo pode ser suspenso caso a empresa necessite de mais informações. A única seguradora que foi bem avaliada nesse quesito foi a SulAmérica, que informou um prazo mínimo de cinco dias úteis para o recebimento dos valores.

Todas as empresas foram bem avaliadas em relação ao pacote básico de assistência 24 horas, que inclui reboque, carro reserva e hospedagem. Mas a Porto Seguro se sobressaiu por oferecer um carro reserva sem custo adicional.

Para encontrar o seguro com o melhor custo benefício de acordo com o seu perfil, o consumidor pode acessar um simulador no site da Proteste.

Dicas para diminuir o custo da apólice

José Luiz Machado, especialista em seguros da Proteste, diz que algumas medidas ajudam a diminuir o custo das apólices.

Uma maneira é aumentar o valor da franquia. Quanto maior a taxa cobrada em caso de sinistro, menor será o valor da proteção.

Outra forma de economizar é diminuir o valor de coberturas incluídas no seguro, como a de responsabilidade civil facultativa (RCF-V) e a de acidentes pessoais de passageiros (APP).

O segurado também pode ainda instalar rastreadores e bloqueadores no veículo. Esses acessórios de segurança podem reduzir em até 30% o preço do seguro em alguns casos, caso sejam informados na proposta da proteção.

Estacionar o veículo somente em locais fechados, tanto na residência como no local de trabalho também diminui o custo da proteção.

Algumas seguradoras dão descontos para quem paga o seguro à vista. Portanto, prefira essa forma de pagamento, caso ela caiba no orçamento.