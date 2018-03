Os preços para alugar imóvel nos principais feriadões do ano

São Paulo – Quer aproveitar o recorde de feriados prolongados em 2018 para ter um descanso fora de casa com a família ou os amigos? Para você se planejar, o site AlugueTemporada, marca brasileira da HomeAway, levantou o preço médio para alugar imóvel de três quartos nos destinos mais buscados, nos principais feriadões do ano.

A pesquisa mostra o preço médio do aluguel de casas e apartamentos nas cidades de São Sebastião (SP), Copacabana (RJ), Búzios (RJ), Paraty (RJ), Campos do Jordão (SP), Porto Seguro (BA) e Gramado (RS).

O valor médio cobrado pode ser diferente conforme a data. O levantamento mostra o preço médio de locação nos seguintes feriados prolongados: Dia do Trabalho (1 de maio), Corpus Christi (31 de maio), Dia da Independência (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Finados (2 de novembro) e Proclamação da República (15 de novembro).

Para chegar ao preço médio por feriado, o site consultou o valor cobrado por dez proprietários de imóveis em cada destino. Nessas datas, alguns exigem o aluguel de, no mínimo, três diárias.

Vale ressaltar que o preço médio da diária pode ser dividido pelo número de viajantes que o imóvel comporta. Os imóveis pesquisados podem hospedar entre seis e quinze pessoais. Assim, em grupo, o aluguel de imóveis por temporada pode ser mais barato do que a hospedagem em hotéis e pousadas.

A seguir, confira o preço médio para alugar casa ou apartamento de três quartos em sete destinos, nos seguintes feriados :

Dia do Trabalho

De 28 de abril a 1º de maio (sexta à terça).

Destino Preço médio para o período total Preço médio da diária Preço médio da diária por pessoa São Sebastião (SP) R$ 3.272 R$ 1.091 R$ 73 a R$ 182 Copacabana (RJ) R$ 3.061 R$ 1.021 R$ 68 a R$ 171 Búzios (RJ) R$ 2.520 R$ 840 R$ 56 a R$ 140 Paraty (RJ) R$ 4.300 R$ 1.434 R$ 96 a R$ 239 Campos do Jordão (SP) R$ 2.872 R$ 958 R$ 64 a R$ 160 Porto Seguro (BA) R$ 3.735 R$ 1.245 R$ 83 a R$ 208 Gramado (RS) R$ 1.679 R$ 560 R$ 38 a R$ 94

Corpus Christi

De 31 de maio a 3 de junho (quinta a domingo).

Destino Preço médio para o período total Preço médio da diária Preço médio da diária por pessoa São Sebastião (SP) R$ 3.272 R$ 1.091 R$ 73 a R$ 182 Copacabana (RJ) R$ 3.061 R$ 1.021 R$ 68 a R$ 171 Búzios (RJ) R$ 2.520 R$ 840 R$ 56 a R$ 140 Paraty (RJ) R$ 4.334 R$ 1.445 R$ 97 a R$ 241 Campos do Jordão (SP) R$ 2.889 R$ 963 R$ 65 a R$ 161 Porto Seguro (BA) R$ 3.735 R$ 1.245 R$ 83 a R$ 208 Gramado (RS) R$ 1.680 R$ 560 R$ 38 a R$ 94

Dia da Independência

De 7 de setembro a 9 de setembro (sexta a domingo).

Destino Preço médio para o período total Preço médio da diária Preço médio da diária por pessoa São Sebastião (SP) R$ 2.279 R$ 1.140 R$ 76 a R$ 190 Copacabana (RJ) R$ 2.053 R$ 1.027 R$ 69 a R$ 172 Búzios (RJ) R$ 1.722 R$ 861 R$ 58 a R$ 144 Paraty (RJ) R$ 2.932 R$ 1.466 R$ 98 a R$ 245 Campos do Jordão (SP) R$ 2.130 R$ 1.065 R$ 71 a R$ 178 Porto Seguro (BA) R$ 2.510 R$ 1.255 R$ 84 a R$ 210 Gramado (RS) R$ 1.295 R$ 648 R$ 44 a R$ 108

Nossa Senhora Aparecida

De 12 a 14 de outubro (sexta a domingo).

Destino Preço médio para o período total Preço médio da diária Preço médio da diária por pessoa São Sebastião (SP) R$ 2.250 R$ 1.125 R$ 75 a R$ 188 Copacabana (RJ) R$ 2.053 R$ 1.027 R$ 69 a R$ 172 Búzios (RJ) R$ 1.722 R$ 861 R$ 58 a R$ 144 Paraty (RJ) R$ 2.932 R$ 1.466 R$ 98 a R$ 245 Campos do Jordão (SP) R$ 1.714 R$ 857 R$ 58 a R$ 143 Porto Seguro (BA) R$ 2.510 R$ 1.255 R$ 84 a R$ 210 Gramado (RS) R$ 1.250 R$ 625 R$ 42 a R$ 105

Finados

De 2 a 4 de novembro (sexta a domingo).

Destino Preço médio para o período total Preço médio da diária Preço médio da diária por pessoa São Sebastião (SP) R$ 2.279 R$ 1.140 R$ 76 a R$ 190 Copacabana (RJ) R$ 2.053 R$ 1.027 R$ 69 a R$ 172 Búzios (RJ) R$ 1.722 R$ 861 R$ 58 a R$ 144 Paraty (RJ) R$ 2.932 R$ 1.466 R$ 98 a R$ 245 Campos do Jordão (SP) R$ 1.480 R$ 740 R$ 50 a R$ 124 Porto Seguro (BA) R$ 2.510 R$ 1.255 R$ 84 a R$ 210 Gramado (RS) R$ 1.270 R$ 635 R$ 43 a R$ 106

Proclamação da República

De 15 a 18 de novembro (quinta a domingo).

Destino Preço médio para o período total Preço médio da diária Preço médio da diária por pessoa São Sebastião (SP) R$ 3.293 R$ 1.098 R$ 74 a R$ 183 Copacabana (RJ) R$ 3.061 R$ 1.021 R$ 68 a R$ 171 Búzios (RJ) R$ 2.570 R$ 857 R$ 58 a R$ 143 Paraty (RJ) R$ 4.334 R$ 1.445 R$ 97 a R$ 241 Campos do Jordão (SP) R$ 2.880 R$ 960 R$ 64 a R$ 160 Porto Seguro (BA) R$ 3.735 R$ 1.245 R$ 83 a R$ 208 Gramado (RS) R$ 1.814 R$ 605 R$ 41 a R$ 101

Dicas para alugar

O site AlugueTemporada recomenda que o locatário faça contato com o proprietário ou administrador do imóvel por telefone, para tirar todas as dúvidas sobre a casa ou o apartamento antes de alugar. Além disso, os comentários dos outros viajantes no site sobre o imóvel pode ajudar a planejar a viagem.

É importante esclarecer, por exemplo, se o imóvel é adequado para crianças, se tem wi-fi e se disponibiliza roupas de cama, mesa e banho. Também vale perguntar sobre serviços adicionais, como a contratação de profissionais como caseiro, cozinheira e babá.

O site recomenda que o locatário exija um contrato padrão, mesmo que a locação seja para um período curto. Especialmente em feriados prolongados, quanto maior a antecedência para reservar, melhor.